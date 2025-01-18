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男染世上最致命疾病！睾丸腫到15cm「滲薯泥狀白膿」　醫：壞死了

▲▼陰莖尺寸研究。（圖／CFP）

▲摩洛哥一名男子感染泌尿生殖道結核，睾丸腫大壞死。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

摩洛哥一名41歲男子因罹患罕見的泌尿生殖道結核（GUTB），導致左側睪丸腫脹至15公分，甚至還滲出膿液。這種疾病被稱為「世上最致命疾病」之一。儘管男子隨後接受了切除手術，並進行長達6個月的抗結核治療後康復，但其生育能力已永久受損。

據《太陽報》報導，這名男子在睪丸持續腫脹了8周後，前往首都拉巴特（Rabat）的伊本西那大學醫院就醫。當時，其左側陰囊已有15公分大，並在3周前開始滲出乳白色膿液。經醫生診斷，他患有泌尿生殖道結核。

報導稱，這是一種罕見的肺外結核感染，僅2%至4%的GUTB病例會影響到睪丸。醫生推測，這名男子可能同時患有肺結核，但他卻未出現發燒或咳嗽等症狀，胸部X光檢查也十分正常，顯示感染並非源自肺部。

與此同時，男子聲稱自己過去未與結核病患有過接觸，也沒有出現過其他泌尿系統症狀或陰囊受傷，令醫生難以判斷感染源。醫生透過超音波及電腦斷層發現，患者的陰囊壁有增厚的現象，伴隨周圍組織浸潤，所幸膀胱和腎臟並未受感染。

由於擔心腫塊可能癌變或擴散，醫生最後決定進行手術切除受感染的睪丸，而院方也在手術中發現男子受感染的左側睪丸嚴重壞死，組織異常。術後，患者接受了為期6個月的抗結核藥物治療，然而後續檢測顯示，他的精液中已無精子，意味著生育能力永久受損。

醫生指出，結核病是一種全球性致命疾病，近年來在部分國家有捲土重來的趨勢。結核病被認為是世界上最致命的傳染病之一，2023年全球因結核病死亡的人數達125萬。專家強調，結核病可以透過正確且持續的抗生素療程治愈，但如果治療中斷，可能導致感染復發並進一步擴散，對生命構成威脅。

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