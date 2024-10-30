只吃漢堡薯條！美12歲弟營養不良「看不見了」　雙眼永久失明

▲ 男童長期只吃垃圾食物，因嚴重營養不良導致雙眼失明。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國麻薩諸塞州一名12歲男童患有自閉症，對某些食物極端恐懼，因此長期只吃漢堡、薯條、甜甜圈和果汁等垃圾食物，導致嚴重營養不良，年初視力出現異常，如今雙眼已經看不見，恐怕永久失明。

《每日郵報》報導，這起病例刊登於美國醫學期刊，男童今年年初出現視力問題，早晚感覺視野「變暗」，只有白天稍微改善，接著不到6周內開始無法獨力行走，經常撞門或牆壁，某天晚上醒來竟驚覺已經完全看不見，家人趕緊將他送醫。

醫師發現，男童的飲食習慣導致他嚴重缺乏維持視神經健康的重要營養素，包括維生素A、C、D及銅、鋅等，其中維生素A可能是造成視力問題的關鍵，因其對視網膜健康至關重要。

自閉症兒童較容易患上「迴避或限制性食物攝取障礙」（ARFID），導致對食物的顏色、味道、口感或氣味產生恐懼，進而限制飲食範圍。男童父母則形容他是個「挑食的孩子」，極度抗拒未嘗試過的食物或維他命。

儘管食用補品並採取餵食治療，不幸的是男童視神經已嚴重萎縮。醫師指出，若在發病早期發現並適當補充營養，也許可避免失明等嚴重後果，但因太晚發現，男童視力已經無法逆轉。