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大陸 大陸焦點 特派現場

海底撈「武松打虎」跨性別網紅發聲明！　原因曝光

記者葉國吏／綜合報導　

湖南長沙一海底撈門市近日發生一起顧客互毆的事件，其中跨性網紅爆打一位自稱是「香港大律師」的男子影片爆紅，沒想到詐騙集團搭順風車利用跨性網紅進行詐騙，讓跨性網紅馬上拍影片澄清。

▲▼跨性別網紅姜顏。（圖／翻攝微博）

▲不少網友指出，該畫面與經典名著《水滸傳》中的「武松打虎」一模一樣。（圖／翻攝自微博）

回顧事發經過，多名網友上傳一段在海底撈的影片，並指出，該名自稱「香港大律師」的男子先是不斷騷擾隔壁桌的美女，搭訕未果後，開始出言辱罵湖南人，甚至拿起菜往對方的身上丟去，最終導致雙方大打出手。

影片顯示，穿著抹胸平口上衣的黑長髮女子，氣得將白衣男子壓在地上，連甩了好幾個巴掌。男子來不及反擊，又被對方抓著頭髮，拖行至一旁，繼續遭到毆打。一旁的友人們試圖阻止，卻無法攔住女子的怒火。事發後，有網友發現，該名痛毆「香港大律師」的女子是一名跨性別網紅「姜顏」。

姜顏表示，該名男子當時不斷批評，湖南人很窮等，充滿侮辱性的言詞，她憤怒之下才痛毆對方，「還敢地域黑我們湖南人，真的是不怕死，香港的你來，我們尊重你，但是想要騎在我們長沙人身上拉屎，不好意思，等待你的結果就是這個下場。」

▲▼跨性別網紅姜顏。（圖／翻攝微博）

▲跨性別網紅姜顏。（圖／翻攝微博）

不過日前姜顏再度自拍影片發表聲明，表示近期有人冒充她的名義直播，甚至出售視頻牟利，所以她自拍影片聲明不會以此影片牟利。最後姜顏也呼籲打架行為不可取，希望大家不要去提倡這個行為。

 
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