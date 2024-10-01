　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

吳慷仁火速表態！轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博卻罵聲一片

▲▼吳慷仁上傳影片，家中馬桶發出怪聲。（圖／翻攝自臉書／吳慷仁）

▲吳慷仁10月1日火速祝賀十一國慶，但微博網友卻不領情。（圖／翻攝自臉書／吳慷仁）

記者柯沛辰／綜合報導

男星吳慷仁9月30日證實與中國大陸「壹心娛樂」簽下經紀約，不料隔天邁入10月1日僅1個小時，他就火速在微博表態「祝福錦繡中華」，並轉發《人民日報》貼文「我愛你中國」，慶祝新中國成立75周年。不過，微博網友眼尖發現他的貼文缺少很多「關鍵字」，痛批他沒誠意。

《人民日報》貼文寫著「今天，轉發接力：我愛你中國，新中國成立75周年，此刻接力，把最美好的祝福都給你，我的祖國，惟願山河錦繡，國泰民安！國慶節。」吳慷仁轉發後，也在貼文寫下「祝福錦繡中華」。

▲▼吳慷仁火速表態！轉發「我的祖國」賀十一國慶：祝福錦繡中華。（圖／翻攝自微博）

▲吳慷仁轉發人民日報貼文「把最美好的祝福都給你，我的祖國。」（圖／翻攝自微博）

貼文一出，中國網友似乎不買單，紛紛留言質疑「紅旗還耍心眼子，祖國兩個字不會說啊」、「繡的不好，打回去重繡，這種語言的藝術只能騙小孩，祖國兩個字不燙嘴，人不能既要又要」、「你的人生好擰巴啊，四十幾的人了都不懂取捨是什麼嗎，模棱兩可玩文字遊戲，既要又要的，符合我對台巴子的一貫看法！」

還有人痛批「又想賺錢又不想跪下，真當我們內娛差你這個金馬影帝嗎？一個省的破獎我們內娛早不稀罕了」、「好好說話！別扯中華！祖國，新中國tag也不帶！立場明顯有問題」、「這連模稜兩可都算不上了吧，搞得跟外國友人似的！」

不過，也有中國網友表示歡迎，「既往不咎，敢於在關鍵時刻表態就是好樣的」、「求同存異吧！很喜歡你的戲。歡迎來大陸」，還有人緩頰「中華也可以是中華民國，whatever看你怎麼理解」。

 
ET快訊
LIVE／山陀兒龜步轉彎1天登陸！　氣象署最新說明
快訊／NBA名人堂球星 「木桶伯」癌逝
山陀兒強襲「末日場景」曝光　好市多3層蔬菜櫃空了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吳慷仁火速表態！轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博卻罵聲一片

陸女飯店內裸睡「早上被開門」！陌生男闖入嚇壞她

火爆女「無影腳」踹電梯洩憤！下秒門爆掉受困　當場悲劇了

陸建政75週年重申反台獨　習近平：統一是大勢所趨誰都無法阻擋

美對台提供史上最大軍援　陸國台辦批民進黨：讓台灣日益兵凶戰危

三隻羊又出事！　主播賣「盜版霸王茶姬」還稱：不是抄襲是學習

免費玩1年！陸迎「台灣首來族」　國台辦：1256個景區讓人不虛此行

寧夏政府懸賞每頭野豬「1.1萬元」！　五金行老闆一夜捕13隻

中國迎「十一」假期　機票飯店價格「年減2成」

A股狂飆！滬指站上3300點　作家嗨喊：已賺千萬不工作了

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

颱風逼近！花東掀豪雨　蘇花公路土石流8車受困

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

金高銀上節目「光腳走進場」　4男生為體貼「集體脫襪」XD

吳慷仁火速表態！轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博卻罵聲一片

陸女飯店內裸睡「早上被開門」！陌生男闖入嚇壞她

火爆女「無影腳」踹電梯洩憤！下秒門爆掉受困　當場悲劇了

陸建政75週年重申反台獨　習近平：統一是大勢所趨誰都無法阻擋

美對台提供史上最大軍援　陸國台辦批民進黨：讓台灣日益兵凶戰危

三隻羊又出事！　主播賣「盜版霸王茶姬」還稱：不是抄襲是學習

免費玩1年！陸迎「台灣首來族」　國台辦：1256個景區讓人不虛此行

寧夏政府懸賞每頭野豬「1.1萬元」！　五金行老闆一夜捕13隻

中國迎「十一」假期　機票飯店價格「年減2成」

A股狂飆！滬指站上3300點　作家嗨喊：已賺千萬不工作了

媽媽生妹妹竟留6歲兒照顧　孤獨男童在醫院吃泡麵遭安置

新北錦和運動公園停車需求大　停車場平面層10／1起開放營運

新北「手機回收月」開跑　環保局：回收舊機可抽3C好禮

藝漾Still Young！新北鶯歌工商進修部廣設科師生聯展

快訊／山陀兒更肥大！2:30升格「強颱」90度鬼轉撞西南台灣

34公斤珍珠藏床底10年！竟是「世界最大珍珠」...價值超驚人

吳慷仁火速表態！轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博卻罵聲一片

新北金山贈敬老禮券慶重陽　劉昌松：流感疫苗施打顧健康

山陀兒颱風轉北進逼　侯友宜全力備戰：提前整備防颱

基隆市持續培訓防災士　強化安全防護韌性實力

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

大陸熱門新聞

免費玩1年！陸迎「台灣首來族」

火爆女「無影腳」踹電梯洩憤　下秒悲劇了

財富自由！作家嗨喊：A股狂賺千萬

陸女飯店內裸睡　陌生男突開門闖入

三隻羊又出事！主播賣「盜版霸王茶姬」賺1.1億

習近平：兩岸血脈相連「統一」誰都無法阻擋

逆天長腿妹帶孩出遊！身分震驚全網「竟是奶奶帶孫女」

陸國台辦批民進黨：讓台灣日益兵凶戰危

五金行老闆一夜捕13頭野豬「賺超14萬元」

小楊哥首發聲！粉絲預估回歸時間

吳慷仁轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博罵聲一片

余承東回應華為「三折疊機」為何缺貨

A股暴漲！網：進入「武則天守寡」階段

77歲超勇阿嬤上山！　靠「1把鐮刀」成功單挑兇猛野豬

更多熱門

相關新聞

吳慷仁賀大陸國慶　才認簽約火速轉發表態！

吳慷仁賀大陸國慶　才認簽約火速轉發表態！

男星吳慷仁30日下午發文證實，自己已經與大陸經紀公司壹心娛樂簽約，他在社群網站上寫下長文「我想以很慎重的心情和你們介紹我的新朋友，壹心娛樂，接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路」，沒想到宣布不到半天，他就在1日凌晨轉發人民日報微博，慶祝大陸國慶。

吳慷仁發文證實簽約「壹心娛樂」

吳慷仁發文證實簽約「壹心娛樂」

吳慷仁拍陸劇現場被直擊！《富都青年》大陸票房慘

吳慷仁拍陸劇現場被直擊！《富都青年》大陸票房慘

吳慷仁幫他挑婚戒！黃冠智被問「前輩進軍大陸」回應

吳慷仁幫他挑婚戒！黃冠智被問「前輩進軍大陸」回應

吳慷仁傳進軍中國「3天前洩端倪」！　她點名1大咖：多數人都裝沒事

吳慷仁傳進軍中國「3天前洩端倪」！　她點名1大咖：多數人都裝沒事

關鍵字：

吳慷仁

讀者迴響

熱門新聞

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

即／新北駕駛「拖警撞護欄」　警所長殉職

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

五楊高架「1車鬼切」害連環撞　無辜男截肢

LIVE／山陀兒龜步轉彎1天登陸　氣象署晚間最新說明

女毒蟲抓到了！派出所長遭拖行殉職　殘忍影片曝光

「巨大甜甜圈」山陀兒變壯！台南納入陸警

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

山陀兒路徑激似「恐怖賽洛瑪」！風雨更強恐成首個登陸高雄強颱

陳其邁臉書被灌爆！市民放颱風假嗨翻

即／五楊高架嚴重「連環車禍」畫面曝　1男大腿斷了

3縣市「今晚6點起」停班停課！　8縣市晚上8點宣布

颱風夜命案　精舍住持與信眾3人聲押

更多

最夯影音

更多

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面