吳慷仁火速表態！轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博卻罵聲一片

▲吳慷仁10月1日火速祝賀十一國慶，但微博網友卻不領情。（圖／翻攝自臉書／吳慷仁）

記者柯沛辰／綜合報導

男星吳慷仁9月30日證實與中國大陸「壹心娛樂」簽下經紀約，不料隔天邁入10月1日僅1個小時，他就火速在微博表態「祝福錦繡中華」，並轉發《人民日報》貼文「我愛你中國」，慶祝新中國成立75周年。不過，微博網友眼尖發現他的貼文缺少很多「關鍵字」，痛批他沒誠意。

《人民日報》貼文寫著「今天，轉發接力：我愛你中國，新中國成立75周年，此刻接力，把最美好的祝福都給你，我的祖國，惟願山河錦繡，國泰民安！國慶節。」吳慷仁轉發後，也在貼文寫下「祝福錦繡中華」。

▲吳慷仁轉發人民日報貼文「把最美好的祝福都給你，我的祖國。」（圖／翻攝自微博）

貼文一出，中國網友似乎不買單，紛紛留言質疑「紅旗還耍心眼子，祖國兩個字不會說啊」、「繡的不好，打回去重繡，這種語言的藝術只能騙小孩，祖國兩個字不燙嘴，人不能既要又要」、「你的人生好擰巴啊，四十幾的人了都不懂取捨是什麼嗎，模棱兩可玩文字遊戲，既要又要的，符合我對台巴子的一貫看法！」

還有人痛批「又想賺錢又不想跪下，真當我們內娛差你這個金馬影帝嗎？一個省的破獎我們內娛早不稀罕了」、「好好說話！別扯中華！祖國，新中國tag也不帶！立場明顯有問題」、「這連模稜兩可都算不上了吧，搞得跟外國友人似的！」

不過，也有中國網友表示歡迎，「既往不咎，敢於在關鍵時刻表態就是好樣的」、「求同存異吧！很喜歡你的戲。歡迎來大陸」，還有人緩頰「中華也可以是中華民國，whatever看你怎麼理解」。