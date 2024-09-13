女師「婚前3個月」偷吃11歲學生　調情訊息曝光：想舔你腹肌

▲美國女師麥蒂森被指控性虐班上只有11歲的男學生 。（圖／翻攝臉書Madison Bergmann 、聖克羅伊郡當局）

記者葉睿涵／編譯

美國24歲女教師麥蒂森（Madison Bergmann）被發現與班上一名年僅11歲的男學生多次親熱，還手寫記錄相關過程，而在婚禮前3個月被警方逮捕。這名女師12日辯稱，法庭沒有證據證明她與學生發生身體接觸，應撤銷對她的指控，卻被法院駁回。

據《紐約郵報》報導，麥蒂森過去曾是威斯康辛州河冠小學（River Crest）的老師，並在校內擔任5年級學生的班主任。今年5月，麥蒂森班上一名學生的母親不小心聽到兒子和老師講電話，忍不住起了疑心，事後更與丈夫一同發現師生倆的親密訊息，內容包括2人趁著午餐時間或放學後，在教室裡多次親熱。

法院揭露的親密訊息顯示，麥蒂森在訊息裡表示她想「舔」這名男童的腹肌，而男童則喜歡撫摸她的胸部，坐實了麥蒂森與班上未成年的男學生有不倫關係。警方隨後前往學校逮捕麥蒂森。當時距離麥蒂森和交往多年的未婚夫原訂要結婚的日子只剩不到3個月的時間，而未婚夫也緊急將2人的婚禮喊卡。

▲麥蒂森原訂7月要跟未婚夫步入禮堂。（圖／翻攝臉書Madison Bergmann）

麥蒂森落網時，包包被搜出一個文件夾，上面寫著受害男童的名字，裡面更有多張手寫筆記，記錄師生的親吻次數與內心自白，「我知道我們之間的特殊關係，我確實愛你勝過世上任何人，但我必須像個成年人一樣停止。」

檢方隨後對她提出一級兒童性侵犯、性虐待、引誘兒童，以及學校工作人員性行為不端等9項罪名。報導稱，一旦所有指控成立，麥蒂森最高恐將面臨178年的監禁，不過麥蒂森對所有指控拒不不認罪。

9月12日，麥蒂森在父親的陪同下，穿著黑色上衣、淺色褲子，梳著辮子出庭。法庭上，她的代表律師表示，麥蒂森和男童的訊息並未反映2人發生了身體接觸，因此她的行為並未達到性侵犯的程度，認為法庭應撤銷對麥蒂森的指控，但法官卻駁回了相關主張，堅持麥蒂森必須接受審判。

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