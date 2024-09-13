　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女師「婚前3個月」偷吃11歲學生　調情訊息曝光：想舔你腹肌

▲▼ 24歲美女師「親熱11歲男學生」！手寫引誘日記　倒數3月就要結婚 。（圖／翻攝臉書Madison Bergmann 、聖克羅伊郡當局）

▲美國女師麥蒂森被指控性虐班上只有11歲的男學生 。（圖／翻攝臉書Madison Bergmann 、聖克羅伊郡當局）

記者葉睿涵／編譯

美國24歲女教師麥蒂森（Madison Bergmann）被發現與班上一名年僅11歲的男學生多次親熱，還手寫記錄相關過程，而在婚禮前3個月被警方逮捕。這名女師12日辯稱，法庭沒有證據證明她與學生發生身體接觸，應撤銷對她的指控，卻被法院駁回。

據《紐約郵報》報導，麥蒂森過去曾是威斯康辛州河冠小學（River Crest）的老師，並在校內擔任5年級學生的班主任。今年5月，麥蒂森班上一名學生的母親不小心聽到兒子和老師講電話，忍不住起了疑心，事後更與丈夫一同發現師生倆的親密訊息，內容包括2人趁著午餐時間或放學後，在教室裡多次親熱。

法院揭露的親密訊息顯示，麥蒂森在訊息裡表示她想「舔」這名男童的腹肌，而男童則喜歡撫摸她的胸部，坐實了麥蒂森與班上未成年的男學生有不倫關係。警方隨後前往學校逮捕麥蒂森。當時距離麥蒂森和交往多年的未婚夫原訂要結婚的日子只剩不到3個月的時間，而未婚夫也緊急將2人的婚禮喊卡。

▲▼ 24歲美女師「親熱11歲男學生」！手寫引誘日記　倒數3月就要結婚 。（圖／翻攝臉書Madison Bergmann 、聖克羅伊郡當局）

▲麥蒂森原訂7月要跟未婚夫步入禮堂。（圖／翻攝臉書Madison Bergmann）

麥蒂森落網時，包包被搜出一個文件夾，上面寫著受害男童的名字，裡面更有多張手寫筆記，記錄師生的親吻次數與內心自白，「我知道我們之間的特殊關係，我確實愛你勝過世上任何人，但我必須像個成年人一樣停止。」

檢方隨後對她提出一級兒童性侵犯、性虐待、引誘兒童，以及學校工作人員性行為不端等9項罪名。報導稱，一旦所有指控成立，麥蒂森最高恐將面臨178年的監禁，不過麥蒂森對所有指控拒不不認罪。

9月12日，麥蒂森在父親的陪同下，穿著黑色上衣、淺色褲子，梳著辮子出庭。法庭上，她的代表律師表示，麥蒂森和男童的訊息並未反映2人發生了身體接觸，因此她的行為並未達到性侵犯的程度，認為法庭應撤銷對麥蒂森的指控，但法官卻駁回了相關主張，堅持麥蒂森必須接受審判。

ETtoday新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。

ET快訊
他點名「2位YouTuber出國狂拍片」卻看不膩　一票點頭
快訊／內部信曝光！陸學森辭Gogoro執行長
北韓2人妻遭公開處決！　數百市民強制觀看
快訊／捲京華城案！黃景茂移送北檢
快訊／3高中生被砍！　嚴重傷勢曝光
快訊／刑事戰將貪4451萬拒認罪　聲請停押被打臉
北車隱藏「地下城」　台鐵：5處遭惡意破壞門鎖
快訊／陸學森宣布「辭任Gogoro執行長」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女師「婚前3個月」偷吃11歲學生　調情訊息曝光：想舔你腹肌

北韓2人妻遭公開處決！助脫北女逃跑　數百人強制觀看審判　

睽違22年！德國防長證實　2德艦今通過台灣海峽

陸製監視器連到中國伺服器！南韓軍方憂安全風險　急拆基地1300設備

美國前球星手滑！IG直播「性愛過程」　女伴嬌喘聲全都錄

澳洲擬立法罰社群媒體「不擋假消息」　馬斯克怒轟：法西斯！

碼頭跳舞一半遭雷擊！男瞬間倒地「內褲都燒焦」　恐怖畫面曝

兒子同樂會！家長比賽「吃最多棉花糖」　人妻當場噎死倒地

揭川普終止俄烏戰計畫　范斯：俄羅斯占地變非軍事區

川普開支票！　承諾若當選「加班費免課稅」

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

李多慧用韓文猜台小吃　答錯罰吃蛇→驚恐尖叫

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

女師「婚前3個月」偷吃11歲學生　調情訊息曝光：想舔你腹肌

北韓2人妻遭公開處決！助脫北女逃跑　數百人強制觀看審判　

睽違22年！德國防長證實　2德艦今通過台灣海峽

陸製監視器連到中國伺服器！南韓軍方憂安全風險　急拆基地1300設備

美國前球星手滑！IG直播「性愛過程」　女伴嬌喘聲全都錄

澳洲擬立法罰社群媒體「不擋假消息」　馬斯克怒轟：法西斯！

碼頭跳舞一半遭雷擊！男瞬間倒地「內褲都燒焦」　恐怖畫面曝

兒子同樂會！家長比賽「吃最多棉花糖」　人妻當場噎死倒地

揭川普終止俄烏戰計畫　范斯：俄羅斯占地變非軍事區

川普開支票！　承諾若當選「加班費免課稅」

微笑飛翔・藝起樂揚！中秋佳節飛航藝文饗宴　桃園機場文藝季月圓人團圓

北京宣介會向優質台商招手　2千億基金發展人工智能4大產業

柯昱安稱2018年選舉倒虧60萬　民眾黨回應了

「長人」林栚呈首登一軍　富邦續拉年輕投手測試

BMW推出「M5最強旅行車」性能套件！碳纖維好料滿滿、視覺更兇猛

身價百億沈慶京行賄遭收押14天　室友說溜嘴「在裡面常被請客」

明天雨區變廣「一圖看降雨熱區」　下周可能有雙颱

最強岳母萁媽跟法令紋分手　業績暴增出現追求者　黃鐙輝說話了

姓名對中「江南春」3字整桌5折　高雄福華江浙餐廳重新開幕優惠

快訊／陸學森辭Gogoro執行長「內部信曝光」！直言：做出艱難決定

陸竊賊自以為哈利波特？　披床單當隱形斗篷瘋狂行竊

國際熱門新聞

日本3台人冒充警察　騙走老翁2600萬黃金

微軟又爆大規模當機！官方回應了

台人「冒充日警」騙京都老翁2600萬！姓名年齡曝

她婚禮穿「胸前大挖空」禮服　從半球一路露到肚臍

澳科學家：巨型金塊「源自於地震」

SpaceX創造歷史　史上首次民間太空漫步

北韓2人妻遭公開處決！助脫北女逃跑

日超商飯糰「用錯食材」要回收　反讓人更想吃

泰北洪災蔓延　清萊國際機場取消所有航班

摩羯重創越南　已致226人死亡

台女遊日悍嗆陸客「滾回中國」爆衝突！

女凌晨叫車回家　後座遭司機性侵射殺

美眾院通過法案　挺台灣全面參與世衛

美國前球星手滑直播性愛過程　女伴嬌喘聲曝

更多熱門

相關新聞

女驚嚇白貓像人一樣站立　詭異變身畫面曝

女驚嚇白貓像人一樣站立　詭異變身畫面曝

加拿大一名女子拍到，家中寵物貓突然像人類一樣用後腳站立，高高站在床上的模樣好像失了魂，奇異狀態把她嚇了一大跳，然而小貓發現她在看後，似乎察覺不妙，默默變回貓的姿態，詭異影片在網路上爆紅。

俄佔地變非軍事區　范斯揭川普俄烏止戰計畫

俄佔地變非軍事區　范斯揭川普俄烏止戰計畫

川普開支票！　承諾若當選「加班費免課稅」

川普開支票！　承諾若當選「加班費免課稅」

女凌晨叫車回家　後座遭司機性侵射殺

女凌晨叫車回家　後座遭司機性侵射殺

俄副防長香山論壇批美日 　挑起台灣周邊緊張

俄副防長香山論壇批美日 　挑起台灣周邊緊張

關鍵字：

美國北美要聞性侵未成年性虐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《延禧攻略》定情！吳謹言喜嫁洪堯

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

「鴨頭」告別式影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

男與女友戲水全裸墜樓亡　助興「孵蛋機」真實用途曝

吳謹言閃婚後首露臉！　被老公洪堯摟腰拍照

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面