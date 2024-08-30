賀錦麗獲提名後CNN首專訪　稱將讓「共和黨人」入閣

▲賀錦麗成為民主黨總統候選人（圖／路透）



文／中央社喬治亞州薩凡納市29日綜合外電報導

美國民主黨提名賀錦麗為總統候選人以來，賀錦麗今天首次接受主流媒體專訪，她為個人政策轉向中間路線辯護，並表示如果當選，可能會任命共和黨人入閣。

路透社報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）接受CNN主播巴希（Dana Bash）訪問時說：「我認為我的政策觀點和決策中最重要的方面是，我的價值觀沒有改變。」

從2020年競選總統開始，直到接替總統拜登成為民主黨總統候選人，賀錦麗在一些議題上更加傾向於中間派。賀錦麗將在11月5日大選迎戰共和黨籍前總統川普。

賀錦麗在美國南部與墨西哥邊境的移民問題上強化立場。她也不再希望禁止水力壓裂採油，這種能源生產方法為賓州創造許多工作機會。賓州是少數可能決定選舉結果的搖擺州之一。

賀錦麗說：「我的價值觀圍繞在我們需要採取什麼措施來確保邊境安全，這種價值觀沒有改變。我擔任兩任加州檢察長，針對跨國犯罪組織、違反美國法律的行為、涉及槍枝、毒品和人口非法越境情事予以起訴。我的價值觀一直都沒有改變。」

賀錦麗的談話目的在展現她對這些議題的掌握度。部分批評人士認為，在她透過一連串強而有力的競選演講帶領民主黨扭轉局面後，她在即興發揮的情況中可能還不夠游刃有餘。

賀錦麗和她的競選搭檔、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）也談論了在她的內閣潛在人選中增加一名共和黨人的可能性，稱她希望獲得多元意見。

她說：「我認為在做出一些最重要的決策時，有不同觀點、不同經驗的人參與其中非常重要。而且我認為如果我的內閣成員有一人是共和黨人，這將有利於美國公眾。」