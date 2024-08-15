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2024TAA國際 HI-END音響展盛大開幕　千萬頂級「神器」罕見亮相

記者蘇晟彥／綜合報導

2024 TAA國際HI-END音響大展於 15日盛大開展，本屆創下歷屆最大規模，進駐台北圓山大飯店2至5樓及V樓共5層展區，總計超過180間展房、高達500家海內外知名品牌共襄盛舉，打造前所未有的音響盛會。參展廠商更展出五花八門的音響產品，包含鮮少亮相的千萬頂級音響、甫於五月慕尼黑音響展發表的2024最新款式、週年限定紀念款的系列產品等豐富品項，滿足全方位的視聽需求。

▼2024 TAA國際HI-END音響大展於 15日盛大開展。（圖／品牌提供）

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34年來最大規模，各式展品、豐富活動精彩吸睛
 本屆展覽5層展區為34年來最大規模，因而吸引大批民眾前往朝聖，其中更不乏年輕與家庭族群，顯見音響產品市場蓬勃發展。展覽將自今（15）日連展四天至8/18（日），繼去年吸引2萬人到場、創破億業績之後，今年有望再創新高。

展覽內容及現場活動包羅萬象，除了各類型音響展出以外，更有不少廠商結合影音或聲光效果，打造沉浸式體驗展房，就是為了讓民眾感受不一樣的感官饗宴；還有不少廠商邀請業界名家至現場舉辦講座，侃談音響科技的最新趨勢，也分享音響系統選配的達人撇步；部分廠商甚至邀請音樂家至展房演出，要讓過路發燒友留下最深印象。另在飯店外，汽車音響改裝專區再度好評回歸，攜手IASCA Taiwan汽車音響競賽協會於於戶外花園廣場展出10台示範車輛。

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各界貴賓齊聚響應，TAA音響大展站穩亞洲音響展龍頭
 響應盛大開展，本屆展覽邀集各界菁英，包含總統府國策顧問廖全平、台北市立法委員 李彥秀、台北市政府產業發展局局長陳俊安、圓山大飯店總經理郭啓炫等眾多貴賓皆親自蒞臨開展典禮。更令人驚喜的是，主辦全世界最大慕尼黑音響展的Hi-End Society主席Jürgen Timm更特別跨海捎來祝福，表示自己對於本屆展覽再創規模紀錄感到非常開心，更代表著TAA國際HI-END音響大展在整個亞洲地區取得了巨大的成功，未來也將繼續與主辦方—TAA臺灣音響發展協會保持密切的友好合作關係。

TAA臺灣音響發展協會理事長施孝棣表示，自己非常榮幸帶領展覽再創里程碑，更感謝在協會成員共同努力之下，參與廠商及品牌數量逐年成長，也象徵著台灣音響產業仍然穩定成長，未來目標則希望觸及更多年輕族群，讓更多人認識音響產品的博大精深與美妙，也呼籲民眾把握機會前來逛展，一同體驗前所未有的視聽盛會。

千萬頂級音響罕見亮相，機會難得民眾搶體驗
 V110展房的文鴻貿易將頂級品牌KHARMA的「Enigma Veyron EV-2D」被動式落地式喇叭搬至現場，破千萬價格帶來震撼聽覺饗宴，優雅獨特造型更展現非凡品味；同品牌的百萬級「Elegance dB7 / dB7-S」被動式落地喇叭同步亮相，雖然體積小巧卻能呈現極佳解析力與高密度聲音。民眾務必把握難得機會，前往試聽體驗音響逸品。

五月慕尼黑音響展人氣新品，領先亞洲首度登台
本屆展覽內容目不暇給，403展房的百鳴音響於現場展示全新代理品牌 Basel Acoustics的「V01 Concept 落地揚聲器」，為該品牌的創廠首件作品，甫於今年五月MOC慕尼黑音響展公開，如今領先全亞洲驚喜亮相；位於敦睦廳的愛樂音響，則祭出美國知名劇院音響品牌SVS的「Ultra Evolution」系列產品，該系列同樣於MOC慕尼黑音響展推出，甫發表即驚動全球音響玩家。

德系精品滿足全方位需求，75週年產品收藏價值高
 V106展房的極品音響則展出德國品牌 Burmester柏林之聲 品牌系列產品，包含BC150次旗艦喇叭、B38落地喇叭、077前級擴大機等眾多品項，搭配同品牌要價約200萬元的Burmester 111 音樂中心播放器，再透過自家開發App控制所有功能及播放樂曲，打造最頂級的聽覺體驗。205展房的環球知音則展出Sonus Faber的「Sonetto G2」系列產品，承襲品牌千萬旗艦款Suprema的聲學技術，提供豐富的中階喇叭選擇；同步展出的McIntosh 75週年紀念產品則有多款型號，配有頂部的雷射雕刻紀念徽章，和手柄上優雅「75 years」雕刻字樣，極具紀念價值。

【2024 TAA國際HI-END音響大展】展覽資訊
- 展覽地點：台北圓山大飯店 | 台北市中山區中山北路四段1號
- 展覽日期：2024/08/15（四）至2023/08/18（日）
- 展覽時間：10:00 - 18:00

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