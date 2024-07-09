億載金城起開放部分園區　「阿姆斯脫朗前膛砲」復刻模型首亮相

▲台南億載金城9日起開放部分園區供遊客參訪，園區內首次公開「阿姆斯脫朗前膛砲」復刻模型，讓旅客穿越到140餘年前，體驗億載金城鎮守海防、護衛台南海域的歷史現場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南億載金城9日起開放部分園區供遊客參訪，園區內首次公開「阿姆斯脫朗前膛砲」復刻模型，讓旅客穿越到140餘年前，體驗億載金城鎮守海防、護衛台南海域的歷史現場。

億載金城建竣於1876年，即將迎來建竣150週年，為了提升遊客體驗，園區於2024年3月11日閉園進行入口意象及景觀優化作業，在闊別4個月之後，今搶先開放部分園區供民眾參觀。

台南市文化局表示， 1874年台灣南部爆發牧丹社事件，時任受命欽差大臣沈葆楨，因認為有必要興建大型砲台保衛府城安全，故籌建「億載金城」，並於1876年建竣。「億載金城」因是沈葆楨留在砲台門額上的題字而得此名，正式名稱為「二鯤鯓砲台」，亦有古稱「安平大砲台」，是見證台南與台灣歷史珍貴的國定古蹟。當時億載金城竣工後，配置有阿姆斯脫朗砲，象徵台灣海防軍事發展向近代化邁出一大步。

文化局補充，億載金城迄今仍保留方形稜堡式四角凸出，中央凹入的砲台遺跡，作為台灣軍事建築歷史的重要見證，2026年即將迎來建竣150週年，為再現昔日守衛海防的場景，文化局特別委由楊仁江建築師事務所規劃設計，深入調查研究日治時期《台灣寫真帖》老照片、國外針對阿姆斯脫朗砲之圖說及考究測量原砲座基地軌道、軸臼等紀錄後，以適合於戶外展陳的玻璃纖維（FRP）復刻打造1:1阿姆斯脫朗前膛模型砲並還原相關火砲諸元細節，設置於園區西北角初設大砲原址，民眾除可近距離觀賞復刻之模型砲，亦可在此見到昔日砲軌的遺跡，提升遊客文化體驗之臨場感，並達到文化資產教育之目的。

億載金城為提供提升遊客更為良好的參觀體驗，同時迎接即將到來的建竣150週年。2024年3月11日起，針對入口意象景觀進行改造作業，包含停車場地坪及城前廣場鋪面重新鋪設、既有建物移設並新增廊道棚架、優化人行及車行動線等，今日特開放部分園區供遊客參訪，整體改造工程預計於年底完工，提供參訪旅客更優質的文旅體驗。