涉拍攝、散佈未成年性愛片！　炎亞綸獲判「緩刑確定」了

▲炎亞綸緩刑確定了。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

藝人炎亞綸2017年透過Messenger認識未成年的耀樂，雙方進而交往、發生性行為，他用手機拍下性愛過程後外流，法院考量他與耀樂達成調解，並已履行部分款項，給予緩刑，由於2日為上訴期限最後一天，檢方並未對他提起上訴，炎亞綸獲判緩刑確定了。

回顧整起案發經過，炎亞綸2017年6月間透過Messenger認識16歲以上未滿18歲的耀樂，同年12月交往。炎亞綸2019年5月間卻將兩人發生親密行為的露臉片傳給其他網友觀看，手機內也持續存有這段影片。

事件曝光後，炎亞綸被依法起訴，合議庭認為，炎亞綸犯拍攝少年為性交行為之電子訊號等3罪，其中2罪應執行7月可易科罰金；至於成年人對少年犯個資法第41條「非公務機關非法利用個人資料罪」部分，則判處4月，不得易科罰金，考量炎亞綸與耀樂已經達成調解，並已支付部分款項，給予緩刑3年，期間付保護管束。

▲耀樂召開記者會時，炎亞綸曾衝現場鞠躬道歉。（資料圖／記者湯興漢攝）

同案被告還有一名馬來西亞籍音樂人陳男，他2018年9月間從推特下載性愛片後，2020年9月又用通訊軟體傳性影像給炎亞綸看，雖然他有向耀樂表達歉意，但後來又翻供否認犯行，被依照個資法非公務機關非法利用個人資料罪，判處4月，可易科罰金。

士林地檢署認為，陳男量刑過輕，針對陳男提出上訴，至於炎亞綸及耀樂均沒有在上訴期限內提出上訴，因此炎亞綸獲緩刑確定。