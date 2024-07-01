直播天王「潮吉爸」獲輕判　竟復出繼續騙

▲警政署保七總隊去年掃蕩多家販賣混充茶的茶行，讓混充茶一度銷聲匿跡。（警方提供）



圖文／鏡週刊

檢警調去年大舉掃蕩以越南茶混充台灣茶的不肖茶商，讓混充茶消聲匿跡好一段時間，但本刊接獲投訴，指鋒頭過後，混充茶又充斥市面，之前因為賣混充茶被判刑的直播天王「潮吉爸」重出江湖；另一間培養網紅「四不四小姐」販售混充茶、被警方移送的茶行，疑似重操舊業；投訴人呼籲政府應加強查緝，不要放任廉價越南茶掏空台灣的茶產業。

行政院「食安辦公室」聯合檢警調，針對越南茶混充高價台灣茶，展開兩波查緝，高檢署宣稱，去年底查獲違法比率，已經從23％降至18％，茶葉比賽也沒有再發現混充狀況，顯見有效遏止混充茶。

本刊接獲陳姓茶商投訴，鋒頭過後，不肖茶商重操舊業，以茶葉界「直播天王」潮吉爸而言，他被輕判緩刑4年，只罰10萬元，定讞之後不到半年，又重出江湖；陳姓茶商指出，潮吉爸在疫情肆虐時崛起，打著「大批採購、壓低成本」的幌子大賣混充茶，但疑似摻了香精，所以退貨率高。

▲茶葉界直播天王「潮吉爸」因賣混充茶被判緩刑，之後迅速復出，重操舊業。（翻攝潮吉爸臉書）

檢警調掃蕩後，混充茶的確在市面消失了好一陣子，但不到一年，包括潮吉爸及「四不四小姐」等網紅與店家，又開始賣起混充茶。陳姓商人透露，越南大勒山種植的茶葉，技術來自台灣，喝起來沒啥兩樣，但因為人工便宜，成本低於台灣；例如，來自越南、可以冒充冠軍茶的特級品，一斤進價頂多800元，但台灣高海拔的手採茶，一斤2,000元起跳，名師烘焙甚至可賣到8,000元一斤，若是冠軍茶，可漲10倍、20倍，可以說沒有行情。

因為冠軍茶價格水漲船高，產量有限，才會有不肖茶農拿越南大勒山的茶混充，更因為近年越南茶混充得獎，導致市場更加混亂、衝擊茶農生計，才促使行政院決定展開跨部會掃蕩行動。

▲保七總隊指出，網紅「4不4小姐」被查獲賣混充茶。（翻攝4不4小姐直播）

保七總隊第三大隊大隊長蔡耀庭指出，即使是專業茶師，也無法辨別越南茶與台灣茶，辦案人員扮演「秘密客」到鎖定茶行買茶葉，送到「茶及飲料作物改良場」化驗茶葉上面的微量元素，透過這些微量元素，可以辨別茶產地，即可鎖定販賣混充茶的店家。

▲越南大勒山的茶園（圖）幾乎都由台商經營，進口來台的數量龐大。（讀者提供）

▲刑事警察局破獲不肖混充茶業者，查扣大批越南進口茶葉。（翻攝畫面）

蔡耀庭透露，台中的「福氣茶行」是他們查緝中部最大混充茶商，福氣再批貨給「吉品香」「兆田」二家茶行；值得一提的是，四不四小姐與標榜只賣越南茶的「狗哥」，都是兆田培養的網紅，幕後老闆玩兩手策略。

另一名林姓茶商則指出，消費者除了參考價格，還可以看檢驗報告，但必須注意日期與公司名稱，此外，茶葉是手採或機採，仔細分辨還是看得出來，手採茶一整球、粒粒分明，枝梗少，泡開之後，茶葉會完全舒展，比較完整。林姓茶商強調，混充茶猖獗，長久下來恐掏空台灣的茶產業，相關單位應持續加強取締。



更多鏡週刊報導

【新聞傳真】直播天王遭判刑仍重操舊業 揭越南廉價茶入侵台灣內幕

【網紅賣混茶狠撈1】越南茶摻香精冒充梨山茶 行家踢爆「潮吉爸」3斤1千元真相

【網紅賣混茶狠撈2】買台灣冠軍茶竟是越南貨 保七警科學檢定辨真偽