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12星座周運出爐！　1星座太狂　感情、財運旺到擋不住

（示意圖／pixabay）

▲射手座本周運勢旺到擋不住。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到6月的第5周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了6月24日至6月30日的12星座的運勢。本週射手座在整體運勢上十分得不錯，而巨蟹座雖然有小缺憾，但可以緊抓機會提升自我。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

(作者：浩瀚占星-星躍詞/占星師艾薇)

《以上升為主，太陽為輔》

上升星座：白羊座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★

感情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★

運勢分析：本週，”家”會是你的重頭戲哦！像是可能會有翻新家居的計劃，增添一些新奇有趣的元素，或有些想法讓你和家人有更多溝通的機會，家庭關係更加融洽。但別忘了注意財務規劃，因為突如其來的支出可能會讓你感到花錢如流水，賺得再多也不夠花哦。

上升星座：獅子座

心情天氣：多雲

整體運：★★★

感情運：★★★

事業運：★★

金錢運：★★★

運勢分析：你正在悄悄籌劃人生的新計劃，但由於時機未到，暫時還不會公開。在溝通和人際關係方面，你會感到力不從心，特別是與上司或長輩的交流，因為原則上的不協調，或者不符合你的內在需求，可能會引發更多的爭執，讓關係陷入膠著狀態。建議耐心等待合適的時機來解決這些問題。

上升星座：射手座

心情天氣：晴朗

整體運： ★★★★

感情運： ★★★★

事業運： ★★★★

金錢運： ★★★★

運勢分析：你在工作上將能充分表現你的天賦才能，工作忙碌但充滿成就感。不過要小心，爭執亦同時可能增多。最近得益於他人的幫助或介紹，你有賺外快的機會，跑業務的提成收入有望增加。此外，異性緣也很不錯，在工作圈或社交場合中，你的魅力會吸引不少異性的目光哦！

上升星座：金牛座

心情天氣：陣雨

整體運： ★★★

感情運： ★★★

事業運： ★★

金錢運： ★★★★

運勢分析：你將面對大量資訊或資料處理的挑戰，從零碎整理到歸納成有用的檔案，這正是你展現能力的好機會，於工作表現方面會有所幫助。除了腦筋需要快速轉動外，與他人互動的機會也會增加，要小心的是，隨著互動的增多，找麻煩的人也會變多喔！這可能讓你的脾氣突然暴躁。

上升星座：處女座              

心情天氣：多雲時晴   

整體運： ★★

感情運： ★★★

事業運： ★★★

金錢運： ★★★

運勢分析：本週你將成為社交圈的活躍分子！你會花大量時間將自己的理念和創意注入團體之中，帶來新的想法。在朋友圈中，可能會有新朋友加入，或者久別重逢的老友從國外回來。如果你計劃出國旅行，請注意安全，小心意外。讀書或進修的朋友們，準備好迎接忙碌和挑戰吧！

上升星座：摩羯座

心情天氣：多雲偶雨

整體運： ★★

感情運： ★★★

事業運： ★★★

金錢運： ★★★

運勢分析：你在工作上有機會遇到新的合作，甚至可能與國外機構建立聯繫。由於與夥伴或上司的關係良好，工作上的合同簽訂會相對順利。然而，與情人                              的關係可能會有些摩擦。建議在觀點或喜好方面多加協調，互相理解，這樣能讓家庭氛圍更加和諧。

上升星座：雙子座

心情天氣： 小雨

整體運： ★★★

感情運： ★★★

事業運： ★★★★

金錢運： ★★★

運勢分析：你在生活上的方向將有所調整，想要脫離現有的一些繁瑣事務，作出自我超越的計劃。最近對賺錢的觸覺靈敏，可能會有新的賺錢主意，亦都特別關注房地產方面的訊息。還有一個好消息，你的戀人可能會帶你去尋找心目中的美食，讓你享受味蕾的盛宴。

上升星座：天秤座

心情天氣：多雲偶雨

整體運： ★★

感情運： ★★★

事業運： ★★★

金錢運： ★★★

運勢分析：本週你會在小夥伴的啟發下，開始靜靜聆聽自己內心的聲音，激發你重新思考自己想要的人生。事業上，近期雖然較有坎坷，但是有貴人相助，所以保持正能量，少抱怨，問題將能迎刃而解。戀愛運相當不錯，容易被身旁的人寵愛。

上升星座：水瓶座

心情天氣：雷陣雨

整體運： ★★★

感情運： ★★★

事業運： ★★

金錢運： ★★

運勢分析：你最近會忙裡忙外的忙不停。工作上，你有機會結識新朋友，甚至遇見對你工作有幫助的人，讓你能夠進一步突破自己，在事業上大展拳腳。家庭方面，可能會有需要維修保養的地方，或者家裡非常雜亂，需要好好整理，當然你的長遠目標是擁有屬於自己安樂窩。

上升星座：巨蟹座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

感情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★★

運勢分析：近期會因為工作或興趣，你的社交活動會大大增加。在這些場合中，你會成為焦點，備受尊重和重視，還會結識不少新朋友。這些交流可能會激發你的靈感，帶來新的創意，或者讓你獲得有用的資訊和見解。這是一個拓展人脈和提升自我的好時機，抓住機會，享受社交帶來的活力和靈感吧！

上升星座：天蠍座

心情天氣：陣雨

整體運： ★★★

感情運： ★★★

事業運： ★★★★

金錢運： ★★★

運勢分析：你近期會想要提升自己的心靈，或許是學習進修，抑或是到遠方走走。在過程中，你會興奮地迎接未知的挑戰，衝破自己的舒適圈，在安全感與突破之間尋找平衡。抓住這個機會，讓自己在思想和生活上都有所的成長和得著！

上升星座：雙魚座

心情天氣：小雨   

整體運：★★★★

感情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★★

運勢分析：你最近可能感到有些懶散，喜歡發白日夢，玩樂的心情超過了工作的熱情。你也可能沉醉於戀愛之中，夢想著一段充滿浪漫和激情的戀愛路。因此，最近你的花費會相對增加，為了實現這些夢想，你會非常願意花錢。享受這段充滿幻想和浪漫的時光，但也別忘了理性消費哦！

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