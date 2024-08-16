忍不住流露愛的眼神！　12星座暗戀行為大解密

▲金牛充滿愛意的目光總會忍不住投向喜歡的人身上。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

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喜歡是最藏不住的，面對喜歡的人心裡小鹿亂撞不停，有時會不知不覺發現自己竟然還有這樣害羞的一面。《星座好朋友》為大家整理出12星座面對暗戀的人，會有哪些可愛的小舉動呢，一起參考看看。

一、欲望表現得很強烈

代表星座：獅子座、天蠍座、雙魚座

喜歡上一個人的時候，很容易會失去理智，有時連自己都沒發現有著這樣的表現，尤其對於這幾個星座來說，只要正在暗戀某個人時，他們的佔有欲望就會特別明顯。

二、有著藏不住的關心

代表星座：巨蟹座、處女座、水瓶座

關心總會存在每個人的內心深處，只有在喜歡一個人時才會真正被喚醒。對於他們來說喜歡一個人，最藏不住的就是他們的關心，總會對那個人有更多的關注。

▲平常活潑大方的天秤遇到喜歡的人，常不自覺就害羞的紅了臉。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

三、害羞到連自己都訝異

代表星座：牡羊座、天秤座、魔羯座

在喜歡的人面前，難免會害羞或是變得膽小，不是因為彆扭而是因為喜歡就會不自覺臉紅，甚至連自己都訝異竟然會有這樣的一面。

四、總忍不住盯著對方看

代表星座：金牛座、雙子座、射手座

暗戀中的他們，眼裡瞬間就只有對方的身影，甚至會忍不住地去偷看對方，看著看著目光就忘記收回來，很容易直接被對方抓個正著。