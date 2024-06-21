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臺鐵新自強號遭土石流衝擊意外　慈濟立即動員關懷

▲▼臺鐵發生土石流衝擊意外，靜思精舍法師與慈濟志工、職工前往新城火車站關懷乘客。（圖／慈濟基金會提供）

文／林佳予    圖／慈濟基金會提供

臺鐵229次(3000型自強號)16:50行經崇德=和仁間51K西正線(清水隧道南口)，受土石流衝擊影響，造成列車第1車第4軸、第2車全車、第9車第3軸出軌， 司機員手部骨折、多名旅客受傷。慈濟獲報後立即啟動關懷機制，準備礦泉水、麵包、素粽等物資到新城火車站，靜思精舍法師與慈濟志工、職工也抵達關懷乘客，志工也前往後送醫院關懷受傷乘客。

臺鐵於晚間6點發出新聞指出，17:00成立公司本部一級應變小組、東部地區應變小組與現場前進指揮所。229次旅客計525名已安排搭乘4033次區間車接駁回新城站。

▲▼臺鐵發生土石流衝擊意外，靜思精舍法師與慈濟志工、職工前往新城火車站關懷乘客。（圖／慈濟基金會提供）

該班次乘客中，包含數名慈濟人，慈濟職工賴郁文第一時間聯繫慈濟花蓮本會災害應變中心，並提供現場情形。慈濟獲報後立即啟動關懷機制，聯繫台鐵、警消等單位，了解現場需求。

慈濟職工賴郁文指出，撞擊力道大，有聽到很大聲，看到車廂邊緣有土石，所幸他位在的第三節車廂之後都安全，他們被台鐵人員往後面車廂疏散。列車上有一位義消主動前往前面車廂協助受傷乘客。

▲▼臺鐵發生土石流衝擊意外，靜思精舍法師與慈濟志工、職工前往新城火車站關懷乘客。（圖／慈濟基金會提供）

來自桃園的義消陳靖惟在火車撞到落石後，立刻從第四車廂趕到第一車廂，陳靖惟指出，當時明顯感受到列車晃動，晃動3、4秒開始停電，緊急煞車後就知道火車出事了，火車完全停止我就往前面衝，確認前面傷患狀況。當下知道列車員手骨折，還有數名乘客受傷，趕快請其他乘客報案。

義消陳靖惟表示，平時主要是救護義消，知道有需要幫忙就過去，沒有想到害怕，因為救人比較重要。

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