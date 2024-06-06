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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

世衛行動團分享WHA所見　瑞士議員力挺、跨黨派一起發聲令人感動

▲世衛行動團分享日內瓦心得，瑞士議員力挺、江啟臣現身一起發聲令人感動。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣行動團在日內瓦機場策展，瑞士國會議員到場支持。（圖／翻攝賴清德臉書）

記者陳弘修／台北報導

台灣如何參與世界衛生組織（WHO）、有沒有收到邀請函、在國際上如何受到打壓，在每次世界衛生大會（WHA）召開時都會成為熱門議題。甫從瑞士返台的台灣聯合國協進會執行主任周德望5日表示，今年最特別的是，台灣邀請到瑞士國會議員到場支持，並在日內瓦機場策展，讓世界各地的與會者一降落就能看到台灣的努力，而這項活動也獲得台灣國內跨黨派民意代表的團結支持，包括立法院副院長、國民黨立委江啟臣親自現身，一致對外向世界發聲，非常令人感動。

今年也親自到瑞士日內瓦參與聲援活動的高雄醫學大學公共衛生學系教授、亞太公共衛生學術聯盟副理事長邱亞文在分享心得時也建議，台灣無須把加入WHO當作唯一目標，而是更多元地參與各種國際組織，用各種方式與國際連結、增加台灣的影響力

Y’s Day「週三青年日」5日晚間舉行青年座談，探討主題為「Taiwan cares about WHO? 台灣參與國際組織的魔幻與現實」，周德望與邱亞文是在這場座談會中，做上述表示。同場受邀的學者專家，還包括中華民國醫師公會全國聯合會秘書長張必正、新北市議員陳乃瑜、台灣醫學生聯合會會長李瀚恩，以及身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊。

台灣聯合國協進會執行主任周德望表示，今年WHO大會現場有衛福部行動團、立法院衛生環境委員會代表團、民間團體以及當地僑界團體參加，舉辦論壇邀請國外領袖進行實質交流，並號召遊行支持台灣。雖然世界衛生大會（WHA）受限於政治因素，依然沒有將台灣作為觀察員的議案列入議程，但「世衛行動團」多年來的努力，已經展現成果。

周德望表示，台灣行動今年最特別的是邀請到瑞士國會議員現身支持台灣，並在日內瓦機場策展，讓世界各地的與會者一降落就能看到台灣的努力，同時這項活動也獲得台灣國內跨黨派民意代表的團結支持，包括立法院副院長江啟臣與國民黨立委陳菁徽都親自到日內瓦共同發聲。

▲世衛行動團分享日內瓦心得，瑞士議員力挺、江啟臣現身一起發聲令人感動。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣聯合國協進會執行主任周德望。

▼高雄醫學大學公共衛生學系教授。

▲世衛行動團分享日內瓦心得，瑞士議員力挺、江啟臣現身一起發聲令人感動。（圖／記者陳弘修翻攝）

高雄醫學大學公共衛生學系教授、亞太公共衛生學術聯盟副理事長邱亞文載分享自己在日內瓦現場看見的場景時也指出，她看到了三個進步，包括年輕人愈來愈多、週邊論壇愈來愈蓬勃、宣達團的分工愈來愈細緻。

對於如何延續這股動能，邱亞文建議，之後應該深入了解WHO這個組織，訓練對應人才，並在行動出發前舉辦行前會，整合各宣達團的策略，另外，也可以思考如何結合外交部和國合會的力量，具體連結友邦，掌握其他世界組織的動向和當下議題，「我們無須把加入WHO當作唯一目標，而是更多元地參與各種國際組織，用各種方式與國際連結、增加台灣的影響力」。

新北市議員、台灣聯合國協進會會員陳乃瑜在分享此次參與行動時表示，這次有26個國家在大會為台灣發聲，是史上最多，她在參加WHO大遊行時，看到來自世界各國的家長帶著小朋友一同參與，現場氣氛非常歡樂，卻讓身為媽媽的她非常難過，因為宣達團起早貪黑、努力募款，只是為了趕到當地發聲，讓台灣的小孩和所有人民都能被納入世界衛生體系，「希望有一天，我也能帶著小孩，一起開開心心地參加遊行」。

▲世衛行動團分享日內瓦心得，瑞士議員力挺、江啟臣現身一起發聲令人感動。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲新北市議員陳乃瑜。

▼中華民國醫師公會全國聯合會秘書長張必正。

▲世衛行動團分享日內瓦心得，瑞士議員力挺、江啟臣現身一起發聲令人感動。（圖／記者陳弘修翻攝）

中華民國醫師公會全國聯合會秘書長張必正醫師也表示，「健康是普世人權」，是每個人都會碰到的生活處境，WHO不能因為政治性議題就將台灣2300萬人民排除在外。他強調，醫師公會和民間的世界衛生組織（WMA）合作，擔任理事國的角色，結合熱門的氣候變遷和人工智慧應用議題，完整呈現台灣的強項，讓世界看見台灣。

台灣醫學生聯合會會長李瀚恩則呼籲，「青年的力量很重要」，青年團此次在當地除了傳承前輩努力的經驗，也參加大會週邊活動，每日記錄並分享給其他醫學生和社會大眾，讓大家都能獲得第一手資訊。此外，台灣醫學生聯合會也帶領大家一起討論戰爭救護和培養年輕學子參與世界衛生組織的方式，希望鼓舞其他青年，積極參與國際活動。

▲世衛行動團分享日內瓦心得，瑞士議員力挺、江啟臣現身一起發聲令人感動。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣醫學生聯合會會長李瀚恩。

▼台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

▲世衛行動團分享日內瓦心得，瑞士議員力挺、江啟臣現身一起發聲令人感動。（圖／記者陳弘修翻攝）

身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊表示，「台灣參與WHO」這個主題非常重要，彰顯我們連結世界的「民主價值人權鏈」，這是安全鏈和經貿供應鏈以外，維繫台灣，讓世界看見台灣的重要途徑。透過民間和政府、不同世代的努力，向世界大聲報告，我們能幫助別人，也希望世界能和台灣站在一起。在達成這個目標之前，有許多必須做到的事情，包括：對外必須充分利用民間力量及國際友人支持來參與全球性公共議題、對內也需要加強國際參與的宣傳與教育，同時提高公眾對國際事務重要性的認識。

▲世衛行動團分享日內瓦心得，瑞士議員力挺、江啟臣現身一起發聲令人感動。（圖／記者陳弘修翻攝）

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