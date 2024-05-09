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輕鬆擄獲他的心！　12星座男理想型不藏私大公開

▲▼網搜「5招擺脫戀愛腦」。（圖／Unsplash）

▲雙子男很容易被真摯樂觀的女生所吸引。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

每個人心中的理想型都不一樣，《星座好朋友》為大家整理出12星座男生，對怎樣的女孩兒絲毫沒有抵抗力，他們的心輕易就會被收服呢，一起參考看看。

牡羊座

撒嬌小野貓

牡羊男是有些大男人主義的，最喜歡溫柔撒嬌、惹人疼愛的女生，這類女孩總能輕而易舉挑起牡羊的保護欲，讓牡羊想在對方面前表現，讓她可以注意到自己，覺得自己是能夠依靠的對象。

金牛座

主動關心

金牛男在感情上是比較被動的，所以女生的主動關心會讓他們感到心暖暖的，也會讓金牛男更有信心想靠近。如果對金牛男有好感，可以適當的問候和關心，這樣他們的心會慢慢被打動的。

雙子座

活潑可愛

雙子男喜歡幽默開朗、真誠不做作的女生，所以女孩們在雙子男面前請不要扭扭捏捏，可以展現出真性情的一面，活潑自然、隨和好相處的女生最能引起雙子男好感。

巨蟹座

溫柔照顧

巨蟹男生的溫柔，常常讓人想到一種「家」的感覺，巨蟹男感情細膩、善解人意，最喜歡溫柔似水的女生了，因為一向都是自己在體貼別人，所以遇到了懂得關心照顧人的女孩就特別心動，容易在不知不覺中就被征服了。

▲▼揪出5個「錯誤戀愛思維」，把愛情越推越遠 。（圖／Unsplash）

▲處女男遇到和自己有相同理念的女生，會覺得有一種說不出的默契感。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

獅子座

崇拜眼神

獅子男是天生的王者，他天生驕傲、氣場強大、自尊心又超強，最吃的就是女生崇拜誇獎這一套，當獅子座被喜歡的女生讚美崇拜，看見對方欣賞的眼神時，獅子男就會感到自己是無敵的，整個世界彷彿都為了他而發光。

處女座

理念相同

處女男很要求完美這點他自己也知道，而這也往往成為他們難找到符合心中理想另一半的原因，所以當處女男遇到跟自己理念相同，相處起來毫不費力的女孩，當下就會覺得心像是漏跳了一拍，這種說不出來的默契感，正是自己想要的。

天秤座

溫暖笑容

對天秤男來說，笑容就是女孩臉上最美的化妝品，人人都說天秤男是外貌協會只喜歡顏值高的人，其實不是的，天秤男靠得是感覺，臉上時時掛著溫暖笑容，散發親和又迷人氣息的女孩，會讓天秤男非常心動。

天蠍座

神祕誘惑

天蠍男喜歡的女孩總是有種特殊的氣息，只有夠特別的妳，才能夠抓住天蠍男的眼睛，所以在天蠍男面前，不用說太多話，試著用妳的微笑跟「眼神」來說故事，或者靜靜地傾聽也很好，天蠍男很吃這一套。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲認真上進的女生常常容易吸引住魔羯目光。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

射手座

玩得很開

射手男喜歡玩得開的女生，太保守古板類型會讓射手男覺得掃興，可以一起玩才是射手男心中理想的愛情模樣，他們喜歡一切新鮮有趣的事物，什麼有趣就能抓住他的注意力，對他來說有共同興趣、敢於挑戰的女生類型，再吸引人不過了。

魔羯座

認真獨立

魔羯男最吃女生獨立上進這一套，這樣的女孩會讓魔羯男打從內心感到欣賞，在魔羯男眼裡，會覺得認真的女孩最美麗，看著她就好像看到另一個自己的感覺，容易產生好感。

水瓶座

怪得可愛

水瓶男特立獨行，太普通的女孩可能會讓他覺得有些無聊，而他也不是只喜歡怪怪的人，他喜歡的是怪中又帶點單純可愛，有點傻萌傻萌的天真女孩絕對是水瓶男心目中的菜。

雙魚座

盡情浪漫

對待雙魚男請盡情地把自己的浪漫、溫柔，各種小女人攻勢都使出來吧，因為雙魚男本身就是浪漫柔情的人，他的夢想就是能夠找到一個跟他頻率相同的可愛女孩兒，共同編織一個關於愛情的美夢。

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