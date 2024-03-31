日本貴婦超市也中！自有品牌肉包下架　調味料用到小林製藥紅麴

記者詹雅婷／綜合報導
日本小林製藥紅麴至今造成5死114人住院，知名貴婦超市「成城石井」30日宣布自主下架自有品牌肉包「肉まん」，因為這款肉包使用的調味料「南乳」（豆腐乳的一種）有添加小林製藥紅麴原料。隨著紅麴風波還在延燒，厚生勞動省31日前往和歌山縣的工廠進行現場調查。
livedoor News、時事通信社報導，成城石井經內部調查後，得知自有品牌肉包名「成城石井 たっぷり６割具材の肉まん」的調味料有使用到小林製藥紅麴，目前尚未接獲造成健康危害的通報。成城石井對此表示，肉包並不含可能造成健康損害的非預期成分，但為了保障顧客安全，在查明之前，將把商品從賣場下架。
厚生勞動省在30日前往小林製藥已關閉的大阪工廠視察之後，當地31日上午9時30分左右，厚生勞動省約有10名職員抵達和歌山紀之川市的小林製藥子公司工廠。小林製藥去年12月因建築物老化等原因關閉大阪工廠，並遷移至和歌山縣。
針對工廠調查一事，小林製藥公共關係/投資者關係部門主管富山有子致歉並表示，該公司將會全力配合調查，以誠懇態度面對這起事件。
厚生労働省、今日は和歌山県！— 藤江@日本人、謎の大量死※コロナでは説明できない (@JINKOUZOUKA_jp) March 31, 2024
土曜日 大阪
日曜日 和歌山
土日にこんなに働くなんて！
【速報】小林製薬 紅麹サプリ問題 和歌山の工場に立ち入り検査 厚労省と和歌山県(2024年3月31日) https://t.co/Wa2ry935Wm https://t.co/BoTNSgvk9Z pic.twitter.com/Tn7LwdjFS1
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