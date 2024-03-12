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瘋電影／可憐的東西　扭曲的肢體表演出扭曲的社會價值

文／賴賴

▲▼可憐的東西。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這是艾瑪史東從影以來最大尺度，她的角色貝拉展現了從被動到主動選擇、從肉體到思想的自我覺醒，片中呈現了生命過程中不斷嘗試與成長累積，在一個扭曲的價值環境下，造就價值扭曲的成人。

這是一部屬於美國女性的娛樂電影，由男人製作出來的女主，引誘她嘗禁果的律師，和病態暴力的丈夫，這些角色分別代表了她生命中的三個重要階段。影片不僅聚焦於性別議題，還對虛偽男權社會的無情批判，並展現了女性自我意識、情感意識和身體意識的表達。

另外最出色的莫過是整體美術設計，創意誇張的妝髮和服裝設計，整體感就像是一部成人童話故事，在飽和的色彩中，不論是在妓院或是豪華郵輪，智力與身體成長不協調的人類，是可憐的東西？還是那些價值觀扭曲，思想偏頗的成年人是可憐的東西？


片　　名：可憐的東西
英文片名：Poor Things
類　　型： 劇情
上映日期： 2024-02-28
片　　長：141分
導　　演: 尤格藍西莫
主　　演: 艾瑪史東、威廉達佛、馬克魯法洛、拉米尤瑟福
國　　家：美國
語　　言：英語
發 行 商：探照燈影業
IMDb: tt26672512

劇情大綱

影片基於蘇格蘭作家阿拉斯代爾·格雷所著同名小說，融合現實主義、奇幻、科幻元素，將弗蘭肯斯坦的故事重塑，設定在維多利亞時代晚期，逃避丈夫虐待卻不幸身亡的女子貝拉（艾瑪·斯通 Emma Stone 飾），在被科學家成功復活後，心智停留在孩童階段，卻也對未知世界充滿渴望；她與放蕩律師私奔踏上挖掘自我的冒險，試圖擺脫時代對女性偏見，追求平等與性解放。

電影2023年9月在第80屆威尼斯影展上首映，榮獲金獅獎[5]；2023年12月8日由探照燈影業安排在美國上映，2024年1月12日在英國上映。電影獲得正面為主的評價，其中艾瑪·史東的演技獲頒包含第81屆金球獎等獎項的肯定，第96屆奧斯卡金像獎入圍11項獎項。

▲▼可憐的東西。（圖／imdb）

▲救活女主的科學家和照顧他的助手。

▲▼可憐的東西。（圖／imdb）

▲好色的律師被動物性欲望衝昏腦。

▲▼可憐的東西。（圖／imdb）

▲學會父親的專業，解決了此生最可怕的問題。

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