不在籍立法論戰　立法院法制局：超過10國採納「通訊投票」

▲民眾投票示意圖。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

對於朝野討論熱烈的「不在籍投票」立法議題，立法院法制局本月發布「國外不在籍投票制度之介紹」報告，提出包括美國、奧地利、德國、匈牙利等超過10個國家都採行通訊投票制度，不過，並非每個國家都在實施後達到提高投票率的效果，提醒沒有萬能的投票方式，制度實施結果攸關制度的設計與實施方式。

目前立法院共有4版本「全國性公民投票不在籍投票法」草案待審，行政院版規定，未來有公投投票權者可在60天前申請移轉投票；陳菁徽、葛如鈞分別提案，使公投納入移轉投票、特設投票所投票、通訊投票等方式；國民黨立委牛煦庭版本則進一步擴大適用範圍，將正副總統、立委、地方選舉、公投案均納入不在籍投票範疇。

立法院法制局本月也發布「國外不在籍投票制度之介紹」報告，內容指出，依國外實施經驗，不在籍投票類型分為「通訊投票」、「移轉投票」、「特設投票所投票」、「代理投票」、「事先投票」、「電子投票」、「投票卡投票」、「境外投票」等類型。

其中，被納入在野黨立委所提草案內容的「通訊投票」，指的是選民以郵寄投票方式，代替親自到指定投票所投票，可於事前依法向戶籍所在地的選務機關申請通訊投票。報告說明，通訊投票可以說是最方便的實體投票方式，然而，在賦予投票權人這種靈活性的過程中，投票權人的身分識別及運輸選票過程的風險大幅提升，因此，有部分國家會使用雙信封系統，確保投票權人的身份和選票之間無法建立任何關聯。

另外出現在行政院版及立委所提草案內容的「移轉投票」，指的是許可選舉人登記不同投票所或是選舉區投票。報告表示，移轉投票的投票過程與親自投票相同，唯一區別在於，投票權人可以在戶籍地的指定投票所以外的投票所投票，至於是只能在其他投票所中擇一，或是其他投票所任選，則不同國家規定不同。

在野黨立委版草案也提到「特設投票所投票」，這指的是選舉機關在醫院、軍營、監獄設立特別投票所以便利選舉人投票。報告表示，特設投票所投票是為常規投票所查缺補漏的一種方式，特設投票所可以因事、因地、因人制宜，靈活性相當高，但容易使投票權人被干預影響，或是在該特設投票所投票人數偏低，都可能影響投票自由與選票秘密性。

舉例來說，我國曾有受刑人2023年11月29日向憲法法庭提出聲請案，主張行政機關怠惰不在監獄內設置投票所，導致無條件剝奪受刑人選舉權，最終憲法法庭於同年12月8日舉行說明會，並於同年12月15日裁判憲法審查之聲請不受理。

此外，「電子投票」也經常是討論不在籍投票時，經常被舉例的形式，這是民主結合科技後產生的投票方式，以網路投

票為例，可以說是對投票權人最方便的投票方式。不過，報告認為，電子投票的風險也是諸多不在籍投票方式中最大的，皆存有相當程度的疑慮，目前全世界也只有愛沙尼亞全面推動電子投票，其他諸如美、英、德、法等民主大國，均部分使用或暫不使用。

報告也針對「境外投票」這一類型做出說明，境外投票最主要目的是使境外公民的投票權不被剝奪，因此各種境內投票會遇到的問題，境外投票也都有。然而，境外投票最大的挑戰是，選票運輸風險與選務成本提升，除了運輸成本外，在國

外設置投票所，也增加選務管理的成本。

對於其他國家實施狀況，法制局報告表示，目前美國的不在籍投票制度以通訊投票為主，再透過事先投票、特設投票所投票、代理投票、電子投票與境外投票等6種投票方式相互搭配，涵蓋了幾乎所有類型的投票權人的需求。

報告表示，歐洲很多國家為了讓每一選民都能行使公民的投票權利，都有不在籍投票的設計，其方式包括代理投票、事先投票、投票卡投票及通訊投票等，其中以通訊投票最為各國所普遍採用，包含奧地利、德國、匈牙利、愛爾蘭、盧森堡、波蘭、斯洛維尼亞、西班牙、英國等。

報告說明，亞洲及大洋洲國家實施不在籍投票的有日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、澳洲、紐西蘭等國；日本的不在籍投票制度可以歸納分類為5種投票方式，包括通訊投票、事先投票、特設投票所投票、移轉投票及境外投票；韓國有通訊投票、事先投票、境外投票等3種不在籍投票方式。

報告表示，各國推行相同的不在籍投票方式，不一定能得到相同的預期成果，例如美、英、法都實施代理投票，在提升投票率方面法國就不如美國與英國；通訊投票在美、英、德、日、韓都有施行，而在提升投票率的效果方面，日本的效果似乎沒有其他4個國家好，每個國家採用的不在籍投票方式是其政策選擇結果，與該國所處環境密切相關，沒有萬能的投票方式或解決方案的組合，制度實施結果不僅取決於國家環境背景，還取決於制度的設計與實施方式。