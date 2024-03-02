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社會 社會焦點 保障人權

憲兵總統府前輕生　12年前同地也有二兵持T91自戕

▲▼總統府。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統府1日深夜驚傳槍響。（圖／記者陳家祥攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

總統府1日晚間經傳槍響，駐守總統府的「天下第一營」憲兵211營，一名古姓上兵在晚間9點36分時，在執行勤衛哨時開槍自戕。然而，同地點在12年前也發生過憲兵開槍自戕的事件。

憲兵指揮部1日表示，憲兵211營古姓上兵，1日21點36時許執勤衛哨時，持槍自我傷害，轉送中山馬偕醫院急救。憲兵指揮部表示，對此不幸事件深表遺憾與不捨，單位已責派幹部協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因；同時要求加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以杜類案。

古姓上兵自戕的地點，於2012年05月03日凌晨3時許，也有一名憲兵輕生。當時，憲兵211營的二兵高鈺傑凌晨執行勤務，突然持T91步槍自戕，送往台大醫院急救後不治。

當時，軍方表示，官兵執行夜間大門衛哨勤務（晚間10時至隔日凌晨6時）都會配兩副彈匣，分置步槍與腰間，T91步槍每副彈匣內有6顆子彈，第1發為空包彈。據了解，當時總統府前正門口共有3名站哨憲兵，高鈺傑突然自轟，同僚根本來不及阻止。

憲兵211營成立於1956年12月1日，隸屬憲兵202指揮部，以永不移防、永遠駐守總統府為特色，又被稱憲兵中的憲兵，任務繁重且逢年過節依然要上哨值勤，因為得熟記官員的臉孔與車牌，記憶力也不能太差。勤務有一般警衛勤務、特種勤務、府區開放參觀等，3名大門哨身著甲種服、外圍哨則著勤務服，衛哨勤務採「站2歇6」方式排班，一律荷槍實彈執勤，過去也曾因任務繁重一度招不到兵。

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快訊／「天下第一營」憲兵開槍自戕　總統府發聲了
快訊／總統府憲兵自戕　宣告不治
快訊／總統府憲兵站哨自戕　憲兵指揮部深夜證實

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