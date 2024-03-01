網瘋傳大谷太太是她！　日本女籃球員正面回應了：不是我

▲大谷翔平拒絕透露妻子身份。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

日本球星大谷翔平2月29日無預警宣布婚訊，消息一出震驚各界，網友們也紛紛猜測他的結婚對象是誰。網友事後扒出照片，猜測大谷的新婚妻子可能是前女籃球員田中真美子，讓「日本女籃球員」的關鍵詞衝上熱搜，沒想到卻引出日本一位女球員的正面回應，直言「大谷太太不是我」。

私生活向來低調的大谷翔平，29日突然拋出震撼彈，在IG宣布自己已和「一名日本女性」結婚，但他在之後的記者會，卻始終不願透露結婚對象的身份，僅強調妻子只是一個普通的日本人，令外界更好奇「正港大谷太太」究竟是誰。

▲大部分網友都認為大谷翔平的結婚對象是前女籃球員田中真美子。（圖／翻攝自X）

有日本媒體報導，大谷翔平的妻子疑似為身高180公分、畢業於私立名校早稻田大學的前女籃球員田中真美子。巧合的是，田中真美子去年突然引退，同時將自己的IG帳號刪除，因此被許多人認為是遠赴美國居住、結婚的最有可能人選。

與此同時，有網友發現，大谷翔平日前出賽時，附近出現了一名身高約180公分的「神秘美女」，五官也激似田中真美子，讓不少網友直呼「我確定就是她。不可能有這麼漂亮的陪練」、「從沒暗示自己正在和大谷翔平交往，她的妻子力真是驚人」、「我也覺得很像」。

大谷選手の結婚相手が日本人女性となっていますが…



一応言っときます…



私じゃないですよ… — Maki Takada (@Takada08) February 29, 2024

隨著「日本女籃球員」的關鍵詞衝上各大入口網站熱搜，有部分球員也覺得不堪其擾，乾脆直接在社群媒體上發文澄清，以免自己被無辜波及。

其中，日本女籃聯盟電裝鳶尾花隊的中鋒高田真希就在X戲稱，「關於大谷選手結婚對象是日本女性的消息，我要澄清一下……我真的不是大谷太太……」，瞬間吸引了不少網友注意，就連日本女子籃球運動員歐可耶桃仁花也在下方留言表示，「太可惜了，殘念！」

▼高田真希在X開玩笑表示她不是大谷太太。（圖／CFP）