趙安吉驟逝　德州警方：非典型事故「朝刑事方向偵辦」

▲趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝。（圖／翻攝自趙安吉臉書、官網）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前運輸部長趙小蘭胞妹、福茂集團董事長兼行政總裁趙安吉（Angela Chao）2月12日離世，終年50歲。德州警長辦公室周四（2月29日）表示，此案屬於非典型事故，正朝刑事調查的方向偵辦。

CNBC報導，趙安吉2月11日午夜過後不久就被發現死亡，當時救援人員把她從墜落私人牧場池塘的車內拉出來。根據布蘭科郡警長辦公室寫給德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）的信函，這起事件並非典型意外事故，「儘管初步調查顯示這是一起不幸事故，但警長辦公室仍把這起事故作為刑事案件進行調查，直到有足夠證據排除犯罪活動可能性為止」。

由於趙安吉死亡一案隸屬於刑事調查，布蘭科郡治安官公共訊息也告訴檢察長，相關報告、911紀錄、音檔、影片證據及其他素材不該發給提出要求的媒體，因為在調查完成之前，發布相關內容會干擾對此事的調查與可能針對此案的起訴。

關於趙安吉之死的更多細節尚未公開，這封信並未透露她是因為犯罪行為身亡。只不過這封信告知趙安吉一案是非典型事故，並提及起訴可能性，這也意味著這與趙安吉死後發布的最初聲明出現明顯不同；2月16日，治安官辦公室發布的聲明提到，「急救人員試圖對趙女士採取急救措施，但她因水下（溺水）過世，我們初步調查這是一起不幸事故，目前調查正在進行中。」

趙安吉是美國參議院共和黨領袖麥康諾妻子趙小蘭的胞妹，她與趙小蘭的父母創立福茂集團。