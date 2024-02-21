王牌律師淪詐騙首腦！　6豪宅現金多到堆走道

▲身兼ACE王牌交易所總裁的建業法律事務所所長王晨桓，被控涉及替詐騙集團洗錢，遭收押禁見。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

為偵辦「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金洗錢逾10億元案，台北地檢署1月24日再度指揮新北市刑大與調查局台北市調處，兵分十路大搜索，從身兼ACE集團總裁的建業法律事務所所長王晨桓的深坑住家查扣近5千萬元，這些現鈔隨地擺放在走道櫃子，畫面曝光震驚全國。

檢方偵訊後，以涉及洗錢及詐欺等罪，將王晨桓和詐團成員等五人聲押禁見獲准。專案小組清查，王晨桓出身公務員家庭，年薪近千萬元，平時以瑪莎拉蒂名車代步，近年還在雙北及台中買了6間豪宅與預售屋，王背後恐另有金主撐腰，辦案人員也懷疑他與詐團聯手漂白黑錢，相關金流已成偵查重點。

王晨桓是台大法學碩士，曾任台大法律系助教，還擁有斐陶斐榮譽會員，他在2023年入主ACE王牌交易所成為總裁，今年初，王牌交易所爆發詐騙案，創辦人潘奕彰遭收押，王晨桓發出聲明表示將全力配合調查。

▲王晨桓身兼建業所長及《當代法律》雜誌社長，號稱「模範生律師」，如今爆出洗錢醜聞，未來恐遭撤照。

不過，專案小組進一步追查，發現王晨桓不但曾為王牌交易所提供法律諮詢服務，後來還增資入股，由於金流可疑，懷疑他暗中協助詐團處理漂白贓款。

▲專案小組從王晨桓住處搜出近5,000萬元現鈔，懷疑是詐騙集團贓款。

王晨桓不僅利用ACE王牌交易所在台灣洗錢，甚至把觸角延伸海外，疑在泰國建立詐騙據點。本刊調查，王所主持的建業事務所今年1月大張旗鼓在泰國曼谷設立分所，開幕典禮選在湄南河畔的五星級四季酒店舉行，駐泰外館人員、泰國工業部官員、僑界、地產開發商及金融業等近百人到場祝賀，當地媒體也大肆報導，相當風光。

建業曼谷所的律師及工作人員近20位，氣派的辦公室位處曼谷金融商圈，緊鄰捷運站出口，附近都是嶄新摩天大樓，人事與租金成本可觀。本刊調查，王晨桓去年第三季開始籌備該分所，與他去年9月接任ACE王牌交易所總裁，時間點巧合，加上王常炫耀建業曼谷所是由他出資成立，檢調因此懷疑曼谷所與詐騙案有關，恐已成為詐團的海外據點。

▲檢警調1月初發動首波搜索行動，將王牌交易所創辦人潘奕彰及詐團首腦林耿宏等7人收押禁見。

去年12月王晨桓在建業50週年茶會表示，未來目標鎖定新興產業的虛擬資產，似乎埋下與詐團往來的伏筆，尤其建業曼谷所的英文名稱「CHIEN YEH & WANG LAW OFFICES」，亦即「建業與王的法律事務所」，令人懷疑建業唯一的海外分所創立資金，是否來自詐騙所得？對此，專案小組正深入追查中。

更多鏡週刊報導

【全文】虛擬幣吸金鉅款藏精舍 神鬼律師泰國詐團據點曝光

【神鬼律師淪詐團1】幫詐團洗錢曼谷設據點 王晨桓人生勝利組淪神鬼律師揭密

【神鬼律師淪詐團2】鉅額贓款藏精舍 女住持辯稱「消業障」遭押