路透：估Fed最快6月降息　經濟學家憂更晚降息風險大

▲市場期待聯準會降息。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

路透最新調查結果顯示，美國聯準會（Fed）有機會於6月降息，但多數分析師估計，現在面臨的更大風險是首次降息時間晚於預期。

路透報導，過去5個月以來，路透都預測Fed首次降息時間會在今年中左右出現，不過市場已經從估計3月到估計5月，現在估計6月才是最有可能降息的時間。

股市如今已飆漲至歷史新高，但綜觀顯示經濟成長強勁的一系列數據、勞動力市場吃緊以及仍高居不下的通膨，美國10年期公債殖利率光是2月就跳升了將近50個基點至4.28％。

路透2月14日至20日調查指出，受訪的104位經濟學家中，多達86位認為，Fed將在第二季降息，與前一次的調查結果差不多；然而當中有53位認為，最有可能的降息時間落在6月，相較之下，只有33位預測會在5月就降息。其他人估計降息時間會更晚，而在先前的調查中有16位估計3月降息，這次則沒有任何人這麼樂觀。

調查顯示，一向被Fed重視的個人消費支出 (PCE) 通膨指標，估計今年下半降息後可以達到平均約2％。反觀其他通膨指標，包括消費者物價指數 (CPI)、核心 CPI 與核心個人消費支出，估計在2026年前可能仍高於目標，說明一旦Fed升息，採取行動的速度不會那麼快。

事實上47位受訪的經濟學家中有多達85％（40位）認為，目前預測更大的風險是，首次降息時間比他們預期得還要晚。