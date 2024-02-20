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鯊魚暴衝鐵籠「頭卡縫隙」！血染大海畫面曝　掙扎25分鐘屍沉海底

▲▼鯊魚暴衝鐵籠「頭卡縫隙」爆血亡！苦苦掙扎25分鐘　屍沉海底。（圖／YT／SURPRISED PANDA）

▲鯊魚的頭部卡進鐵籠，掙扎25分鐘後慘死。（圖／YT／SURPRISED PANDA，下同）

記者王佩翊／編譯

國外經常發生鯊魚吃人的慘劇，然而一則2019年公開的鯊魚攻擊潛水者的影片卻再度引發網路熱議，只見影片中的鯊魚企圖穿越鐵籠攻擊人類，怎知頭部卻卡在鐵籠裡。牠隨即奮力脫逃，沒想到卻突然爆血斷頭，就這樣苦苦掙扎許久後死亡，屍體也隨之沉落海底。

▲▼鯊魚暴衝鐵籠「頭卡縫隙」爆血亡！苦苦掙扎25分鐘　屍沉海底。（圖／YT／SURPRISED PANDA）

根據《紐約郵報》報導，這則影片是在2019年12月被上傳至YouTube，不過近日又在社群平台X（前身為推特）引發討論。影片中一尾鯊魚突然猛然朝潛水員所在的海下鐵籠暴衝，一旁的魚群可是嚇得瞬間「鳥獸散」，然而誰也沒想到，鯊魚卻這樣一頭卡在鐵輪的縫隙中，動彈不得。

▲▼鯊魚暴衝鐵籠「頭卡縫隙」爆血亡！苦苦掙扎25分鐘　屍沉海底。（圖／YT／SURPRISED PANDA）

▲▼鯊魚暴衝鐵籠「頭卡縫隙」爆血亡！苦苦掙扎25分鐘　屍沉海底。（圖／YT／SURPRISED PANDA）

從畫面中可以看到，鯊魚發現自己卡住後，開始猛烈掙扎，並且不斷晃動尾巴，力道之大，使得整個鐵籠都不斷上下搖晃，而鮮紅色的血液則瞬間從鯊魚脖子噴出，染紅大海。

下一個鏡頭便顯示鯊魚疑似失去力氣死亡，而牠的屍體就這樣慢慢沉落至海底。影片上傳者表示，鯊魚掙扎了約25分鐘後才死亡。

影片說明欄也寫道，這起「意外」是發生在墨西哥瓜達盧普島附近海域。對此，網友則紛紛回應，「希望潛水員們未來不要再使用空隙這麼大的鐵籠，以免再次造成鯊魚死亡。」

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