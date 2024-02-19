柬總理不甩求情！怒斥晚安小雞、阿鬧「不孝子」：應該判得更重

▲晚安小雞和阿鬧在直播造假後遭柬埔寨警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

記者葉睿涵／編譯

台灣網紅晚安小雞、阿鬧此前發布自導自演的造假影片，謊稱在柬埔寨綁架遭毆打，而被判刑2年。現任總理洪馬內（Hun Manet）19日首度針對直播造假事件發聲，除了以「不孝子」等嚴厲用語駁回了晚安小雞等人的求情建議，更表示2人應該被判得更重一些才對。

據《金邊郵報》報導，洪馬內19日上午首次就晚安小雞和阿鬧的「直播造假鬧劇」做出回應，承認他在2人被判刑後，收到了釋放他們的求情建議，「前天有些人想為他們說情，告訴我應該憐憫這2個年輕人，因為他們在台灣還有生病的母親要照顧，但我在電話裡痛斥了他們。」

▲柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）痛斥晚安小雞和阿鬧是不孝子。（圖／路透）

洪馬內進一步說明，「如果他們的母親病了，那他們就該在家好好照顧媽媽，而不是跑到別人的國家去破壞我們的聲譽、製造麻煩。所以我說，他們應該被判得更重一些，因為他們是不孝子！他們自私自利的行為不僅傷害了柬埔寨，也讓遊客對柬埔寨卻步、人民失去收入。」

洪瑪內也透露，警方發現，晚安小雞和阿鬧還打算在暹粒（Siem Reap）拍攝造假影片，然後繼續前往寮國，以在網上博取網友的關注，「我警告所有認為他們可以利用柬埔寨來博取眼球的人，柬埔寨將依法嚴懲造假者，將這些造假的網紅丟入監獄後驅逐出境。他們會被列入境黑名單，永遠不能回來柬埔寨。」