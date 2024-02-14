曾逼妻兒舉雙手當街下跪　酒駕累犯「派出所領信」報名秒被逮

▲楊男曾因不滿妻子太晚帶小孩回家，竟要妻子當街下跪。（圖／翻攝汽車專家林大維臉書）

記者邱中岳／台北報導

北市一名楊姓男子某日收到通知，前往派出所領取信件，沒想到一報上姓名，秒變成「自投羅網」，自己在2天前因酒駕甫遭通緝，當場被逮；而楊男不僅曾因涉毒勒戒，後又因酒駕入獄服刑2個月，他也是2023年3月間在北市街頭怒斥妻兒下跪的主角，當時妻兒高舉雙手、跪在路邊的照片被拍下流傳在網路，一度引起社會關注與撻伐。

據了解，2023年3月間，46歲楊男因兒子下課後沒有回家，氣得打電話質問妻子，2人隨後沿路尋找，終於在一處雞肉攤找到兒子，但楊仍怒氣未消，認為是妻子管教不周，當街訓斥「妳怎麼管的」，甚至要妻子下跪，妻子為讓丈夫息怒，帶著兒子在路邊高舉雙手、雙雙跪地求饒，這一幕被拍下並放上網，立刻引發關注。

警方調查，未滿12歲的兒子疑似因怕被楊男罵、下課後躲在家附近的雞肉攤不敢回去，楊男無穩定收入，與妻子、2名未成年兒子以及母親同住，主要經濟都靠著妻子微薄收入；鄰居表示楊是附近的頭痛人物，常常酗酒後騷擾左鄰右舍、大聲咆哮，而2023年1月也曾酒後在路邊與妻子爭吵，沒想到2個月後鬧得更大。

警方表示，當天接獲報案後即前往現場，已無下跪情形，只有夫妻倆帶著兒子在路邊爭執，依規定通報家暴，事後妻子則表示不願提告、不願申請保護令，但目睹一切的鄰居為母子感到相當不捨。

到了2023年12月10日，楊男前往派出所表示要領信件，員警一查他的身分，發現他不僅曾因家暴爭議鬧上新聞版面，更在2天前因酒駕遭到地檢署發布通緝，楊喊冤表示完全不知情，但仍當場被依法移送偵辦，逃不了受司法制裁的命運。