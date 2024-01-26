一家5口命案！幼子疑遭勒殺「口鼻有勒痕」　塑膠袋採獲關鍵跡證

▲高雄一家5口命案25日進行解剖複驗。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一對夫妻疑似不堪經濟壓力，21日選擇帶著3個孩子走上絕路，警消獲報破門時，一家5口已經明顯死亡。警方勘驗現場後，初步排除外力介入跡象，檢方昨（25）日進行解剖複驗，結果發現3名幼子中，1人在嘴部與頸部有塑膠袋勒痕，2人有一氧化碳中毒的跡象。據了解，關鍵證物塑膠袋經過檢驗，僅檢出1人的相關跡證，當無法確認是誰下的手。

這起震驚社會的案件是因死者袁女（28歲）的同事，上班時間未見其出現，察覺情況有異，因此前往袁女住家尋訪，但卻無人應門，且手機也打不通，經報警破門後，赫見一家5口都已氣絕身亡。

▲高雄市新興區一棟出租套房內傳出一對夫妻帶3幼子尋短 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據調查，袁姓女子過去從事精品買賣生意，老公是個上班族，夫妻兩人經濟拮据，但仍選擇讓孩子上私立學校，每學期學費相當高昂，疑似因此在外負債累累，不堪壓力下才會走上絕路。

檢察官昨天（25日）上午8時進行解剖複驗，男女雙方家屬上午也到場了解檢方解剖狀況，5人經解剖後發現，3名幼子中，1人嘴部與頸部有塑膠袋勒痕，疑為遭悶殺或勒死的情況，但並非外傳的「塑膠袋套頭」，2人有一氧化碳中毒的跡象，父母兩名大人則都有明顯一氧化碳中毒的現象。

至於關鍵證物塑膠袋送檢後，據指出，僅有3歲幼子的跡證，並沒有採到指紋，無法確認是誰動手對幼子悶殺或勒死，檢、警對於案情仍是低調不願證實，僅說會等到正式的相驗報告後，再對案情作進一步的釐清。

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