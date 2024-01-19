質疑作票陷風波！眾星接力開砲　愛莉莎莎PO新限動「僅留1句話」

▲愛莉莎莎質疑作票惹議。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨總統候選人柯文哲在今年總統大選中，以369萬466票落敗，挺柯的YouTuber愛莉莎莎因質疑大選開票違規而成為話題人物，網路上有許多疑似作票的開票影片流傳，也引發不少名人出面開嗆。不過，愛莉莎莎不受到輿論影響，目前已搭飛機前往韓國。而她18日晚間也曬出最新動態了。

愛莉莎莎和女星梁云菲力挺柯文哲，選後PO出質疑作票的影片引起不滿。網紅視網膜（陳子見）就直接點名愛莉莎莎開砲，要求出來道歉，甚至爆料「圈內很多人都受不了」；藝人鄭家純直言，愛莉莎莎可能不覺自己有錯，就跟她過往惹出的爭議一樣，但這樣的質疑其實是糟蹋辛苦的選務人員，並認為是民意支持中選會提告；演員柯宇綸則在臉書貼出愛莉莎莎大頭照酸「謠池金母」，並稱「這麼喜歡流量送妳，不客氣～」

▲視網膜開轟愛莉莎莎。（圖／翻攝自視網膜Threads）

針對各方輿論，愛莉莎莎先是在14日道歉「作票一詞用詞過當了抱歉」，但之後便不再針對此事回應，他16日PO出限動顯示，目前她已搭飛機前往韓國。而18日晚間又曬出最新動態，畫面中她一手拿著花，並簡單打上一句「Thank you」，看似是收到他人所贈送的花束，但文中並未提及是何人所贈，也隻字未提此次風波。

▲愛莉莎莎PO出最新動態。（圖／翻攝自Facebook／愛莉莎莎 Alisasa）

針對外界質疑開票作業瑕疵，中選會17日已將相關造謠事證共25案移送檢警，至於其中是否包含愛莉莎莎？中選會副主委陳朝建僅表示，依法偵處中案件，中選會不便說明。