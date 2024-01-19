　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
網搜 網搜焦點

質疑作票陷風波！眾星接力開砲　愛莉莎莎PO新限動「僅留1句話」

▲愛莉莎莎質疑作票惹議。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

▲愛莉莎莎質疑作票惹議。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨總統候選人柯文哲在今年總統大選中，以369萬466票落敗，挺柯的YouTuber愛莉莎莎因質疑大選開票違規而成為話題人物，網路上有許多疑似作票的開票影片流傳，也引發不少名人出面開嗆。不過，愛莉莎莎不受到輿論影響，目前已搭飛機前往韓國。而她18日晚間也曬出最新動態了。

愛莉莎莎和女星梁云菲力挺柯文哲，選後PO出質疑作票的影片引起不滿。網紅視網膜（陳子見）就直接點名愛莉莎莎開砲，要求出來道歉，甚至爆料「圈內很多人都受不了」；藝人鄭家純直言，愛莉莎莎可能不覺自己有錯，就跟她過往惹出的爭議一樣，但這樣的質疑其實是糟蹋辛苦的選務人員，並認為是民意支持中選會提告；演員柯宇綸則在臉書貼出愛莉莎莎大頭照酸「謠池金母」，並稱「這麼喜歡流量送妳，不客氣～」

▲視網膜開轟愛莉莎莎。（圖／翻攝自視網膜Threads）

▲視網膜開轟愛莉莎莎。（圖／翻攝自視網膜Threads）

針對各方輿論，愛莉莎莎先是在14日道歉「作票一詞用詞過當了抱歉」，但之後便不再針對此事回應，他16日PO出限動顯示，目前她已搭飛機前往韓國。而18日晚間又曬出最新動態，畫面中她一手拿著花，並簡單打上一句「Thank you」，看似是收到他人所贈送的花束，但文中並未提及是何人所贈，也隻字未提此次風波。

▲愛莉莎莎曬出最新動態。（圖／翻攝自Facebook／愛莉莎莎 Alisasa）

▲愛莉莎莎PO出最新動態。（圖／翻攝自Facebook／愛莉莎莎 Alisasa）

針對外界質疑開票作業瑕疵，中選會17日已將相關造謠事證共25案移送檢警，至於其中是否包含愛莉莎莎？中選會副主委陳朝建僅表示，依法偵處中案件，中選會不便說明。

ET快訊
好幾週才做一次？醫曝性慾低落「10大原因」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 網搜最新 全站最新

質疑作票陷風波！眾星接力開砲　愛莉莎莎PO新限動「僅留1句話」

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

地震前兆？日月潭百尾台灣鯛浮頭　南投縣府：水下太冷到水面取暖

長青零食風行台灣70載！　盛香珍品牌再進化「打造業界之最」

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

質疑作票陷風波！眾星接力開砲　愛莉莎莎PO新限動「僅留1句話」

晶片與超大型股加持　美股標普那斯達克指數開高

74歲「鳥來嬤」曾負債千萬又罹癌！　消失8年現身近況曝光

北韓2少年偷看韓劇被抓！遭判12年勞改　在數百同學前被上銬

男嬰吞電池急送醫…院方拖9天才治療堅不認錯　他8年後獲賠751萬

王必勝連日開戰蔣萬安　北市府嗆賴清德「縱容中央檢討地方？」

質疑作票陷風波！眾星接力開砲　愛莉莎莎PO新限動「僅留1句話」

范文芳傳授「生活化減重法」　偶爾吃點蛋糕也不妨礙你變美

《單身地獄3》鎮錫、玟映CP掰了？　被問「是否交往」秒回：喜歡過

丹妮婊姐結婚後返台！　曝美國4項不習慣的事：想死台灣了

噴霧用錯更乾燥！皮膚科醫師揭「4大保濕迷思」：光敷面膜沒用

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

網搜熱門新聞

質疑作票陷風波！愛莉莎莎新限動僅留1句話

女友逼管千萬存款遭拒！分手2年下跪求合

重機女神900張色照瘋傳！去年才爆不雅片外流　

余鐵雄變身大喊「吳君如」！26年彩蛋大解密

「戒指+頭髮」秒知未來生男生女　網友都說毛

廖老大兒超正女友爆整型！本人親回應

「基德哏」網路正夯　台詞鄉民都會

科技業正妹「凶猛」比心　全場驚：蒙蔽眼睛

全家學霸！柯文哲一家五口都讀台大

允小三「不與妻啪啪」　偷腥夫強辯：老婆害的

情趣女神想掰了19公分網紅！自爆想找22cm

恐怖推理：爸爸保姆兒子路人誰是鬼

「不得不愛」的原唱竟是K-POP

為何女優願拍A片？他揭3關鍵刷新三觀

更多熱門

相關新聞

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

YouTuber愛莉莎莎和女星梁云菲力挺柯文哲，選後PO出質疑作票的影片引起不滿，網紅視網膜（陳子見）看不下去，直接點名愛莉莎莎開砲，要求出來道歉，更爆料圈內很多人都受不了，引發網友熱議。

抖音瘋傳「作票」造假影片　綠委籲加強管理：無法改善就修法禁止

抖音瘋傳「作票」造假影片　綠委籲加強管理：無法改善就修法禁止

愛莉莎莎質疑作票　留爛攤子「爽出國」！網狂轟

愛莉莎莎質疑作票　留爛攤子「爽出國」！網狂轟

愛莉莎莎否認刪限時動態：這有什麼好騙

愛莉莎莎否認刪限時動態：這有什麼好騙

選務員現場狂被兇！氣轟愛莉莎莎：4年後妳來當

選務員現場狂被兇！氣轟愛莉莎莎：4年後妳來當

關鍵字：

愛莉莎莎

讀者迴響

熱門新聞

泫雅、龍俊亨疑似認愛！IG曬牽手照

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

華航「素食餐」烏龍爆料延燒！空服員要求網紅道歉　員工集體喊告

即／北市林森北路驚現天坑！警方封鎖現場

好幾週才做一次？性慾低落「10大原因」　醫說話了

半套店主打9年級爆乳妹　51歲大媽讓老司機哭了

綠帽夫掛「小王勾引我老婆」布條！網見人妻本尊驚嘆

新娘「和叔叔做愛」結婚前30分鐘還在偷人

「科目三」舞蹈賽被罵翻！寧夏夜市道歉了

蕾菈持麻「1個月沒工作」　酷炫揭曉公司慘賠金額

泫雅8年前曾告白「常深夜約龍俊亨出門」

即／高雄砂石車追撞機車　34歲女騎士當場慘死

更多

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面