2024全球最安全航空出爐！長榮排14「台灣唯一入榜」　冠軍是它

▲Airline Ratings選出2024年全球25家最安全航空公司，台灣的長榮航空位居14。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

國際知名航空專業評鑑網站Airline Ratings在15日公布「2024年全球最安全航空公司」排行榜，邀請航空專家對385家航空公司進行評比，選出25家全球最安全的航空公司，其中來自台灣的長榮航空位居14，也是台灣唯一入選的航空公司。

Airline Ratings的主編湯姆士（Geoffrey Thomas）指出，這項排名是根據全球385家航空公司的近5年來的墜機事件、近2年的嚴重安全事故、航空主管機構的管理機制、機隊機齡，以及專業機師培訓等11項標準進行評比後所得出的結果。

其中，紐西蘭航空以1.5個百分點的些微差距，擠下去年的榜首澳洲航空，成為2024年全球最安全的航空公司。湯姆士表示，紐西蘭航空公司憑藉著「對安全的堅持」與「技術純熟的機師」贏得評審青睞，「他們在飛航安全的各方面都表現出色，從來不會忽視細節」。

▲2024年全球25家最安全航空公司，可點圖放大。（圖／記者葉睿涵製表）

而其餘入圍「2024年全球最安全航空公司」的依序為澳洲航空、維珍澳洲航空、阿提哈德航空、卡達航空、阿聯酋航空、全日空航空、芬蘭航空、國泰航空、阿拉斯加航空、北歐航空、大韓航空、新加坡航空、長榮航空、英國航空、土耳其航空、TAP 葡萄牙航空、漢莎航空／瑞士集團、荷蘭皇家航空、日本航空、夏威夷航空、美國航空、法國航空、加拿大航空集團，以及美國聯合航空。

排名第14的長榮航空是台灣唯一入選的航空公司，相較於2023年在全球航空安全評比中奪得的第9名，名次略為下滑。不過，湯姆士指出，所有入榜的航空公司都是業內的佼佼者，在安全、創新等方面處於領先地位，「也都有優秀的飛行安全文化和較低的飛行事故率」。