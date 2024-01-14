分析／游錫堃是否請辭不分區？　交棒換血、搶救王義川再邁一小步

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／特稿

新國會確定三黨不過半，下個會期開始，立法院絕對精彩可期。對於此刻的民進黨來說，或許可以思考，倘若爭取國會議長失利，75歲的立法院長游錫堃是否考量自主請辭不分區？他大可跟國民黨的王金平做出區隔，不當坐享卸任議長禮遇的陽春立委；還能展現民主前輩交棒年輕世代的精神，甚至落實「搶救王義川」，讓王義川進入國會的目標再邁一小步。

2024選舉落幕，新國會的組成產生了，只是在三黨不過半的局面下，由誰來擔任國會議長，得看扮演關鍵少數的民眾黨臉色，他們到底願意跟藍營，還是綠營合作。

姑且不論誰是院長，民進黨在今年選後，都必須正視「年輕人流失」的課題，過去一直被年輕世代擁戴的民進黨，支持者從太陽花學運至今，已逐漸步入中壯年。民進黨在18歲至30歲這個年齡層的經營上，出現嚴重斷層，甚至「抖音世代」也準備到了擁有投票權、敢怒敢言的年紀，而這些年輕人也在這次選戰中印證，柯文哲的聲勢與支持強度未來只會更強。

「新陳代謝」是民進黨的課題，姑且不論新國會的議長會是誰，綠營或許可以先思考，如何帶給國人全新面貌的立法院？倘若民進黨在立法院議長爭取失利之下，75歲的立法院長游錫堃成為陽春立委，是否考量主動請辭不分區？

游錫堃的請辭，可以代表幾個重要意義：第一，他身為台灣的重要民主前輩，展現出交棒年輕世代的精神，促進民進黨的新陳代謝，為綠營換上嶄新年輕的面貌；其次，過去民進黨總是嘲諷國民黨是千歲黨，游錫堃可以大膽跟國民黨的王金平做出區隔，不當只是坐享卸任議長禮遇的陽春立委。

此外，本次選戰期間，不論是賴清德、蔡英文，造勢場合中，都高喊「搶救王義川」，以拉抬政黨票的聲勢。位列安全名單的游錫堃，倘若自主請辭，也是以實際行動落實「搶救王義川」，雖然王義川不能馬上補位，但至少距離搶救成功，又再邁出一小步。

總體而言，新國會有韓國瑜、徐巧芯、黃國昌、王世堅、葉元之，都是大砲且花俏型的政治人物，民進黨也需要一個煥然一新的面貌。正如總統蔡英文在台中替立法院副院長蔡其昌站台時所說，期許在游錫堃之後，蔡其昌未來也能成為最年輕的立法院長；或許，對於這次國會選戰不甚理想的民進黨，以及游錫堃院長個人，這是一個可以思考的選項之一。