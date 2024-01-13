一表看懂「章魚哥」天玉里大選神預測　誤差最小不到1個百分點

▲北市士林區天玉里有「章魚哥」神預測稱號，圖為2022年天玉里投開票所開票狀況。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2024年總統大選今（13日）登場。台北市士林區天玉里在近年多次選舉中，精準預測選舉結果，而有「章魚哥」神預測稱號，甚至上次2022年台北市長大選，國民黨市長當選人蔣萬安最終得票率和天玉里開票結果只差不到1個百分點。但2018年台北市長選舉時，天玉里開票也曾失準過。這次總統大選天玉里能否再次神準預測，今晚就見分曉。

台北市天玉里居民有不同黨派支持者，人口結構相當於一個「小台北」，近年多次總統和市長選舉開票結果與最終結果相同，且誤差範圍小，因此被封為可預測選舉結果的「章魚哥」。

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《ETtoday新聞雲》彙整中選會選舉資料庫發現，近年多次總統大選，天玉里均能精準預測結果。以前次2020年總統大選來說，民進黨蔡英文和賴清德在天玉里以55.31%的得票率贏過國民黨韓國瑜、張善政40.74%，與蔡英文全國得票率57.13%、韓國瑜全國得票率38.61%，兩者數字接近。

至於2016年蔡英文和陳建仁當選總統的全國得票率為56.12%，勝過對手國民黨朱立倫和王如玄的31.04%，天玉里開出得票率則為52.49%與37.66%，雖然誤差較大，但仍成功預測最終結果。

在台北市長選舉部分，2022年的台北市長選舉中，國民黨蔣萬安成功擊敗對手陳時中和黃珊珊當選市長，蔣萬安在全台北市的得票率為42.29%，和天玉里41.37%得票率差距僅有不到1個百分點，。

不過在2018年台北市長選舉中，成功連任的柯文哲在全台北市的得票率達41.06%，小勝對手丁守中39.91%，但當年在天玉里開票時，柯文哲得票率僅39.91%，反而是輸給國民黨候選人丁守中的42.06%，天玉里罕見預測失準，也導致當時丁守中一度不承認敗選，認為選舉結果有問題。