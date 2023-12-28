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台灣首富妻買境外基金被坑5千萬　名媛騙徒重判10年還須全吐還

▲▼ 廣達董事長林百里。（圖／記者蕭文康攝）

▲廣達董事長林百里今年（2023年）躍升新科台灣首富。（圖／記者蕭文康攝）

記者黃哲民／台北報導

廣達集團共同創辦人林百里今年（2023年）因AI當紅推動公司股價狂飆，以台幣3000億元身價躍升新科台灣首富，但他妻子何莎2014年起投資名媛朱立安推銷的AXIS境外基金，2020年因朱女挪用公款賠光而崩盤，何莎痛失台幣約5000萬元、提告求償，台北地院今（28日）判朱女和同案2名被告應連帶賠償何莎人民幣457萬元與美金100萬元，折合台幣共5049萬餘元，可上訴。

何莎長居國外，2014年間經人介紹認識朱立安。現年61歲的朱女當時頭銜為香港華亞證券董事兼台灣區聯絡人，常打扮得珠光寶氣、搭名車出入時尚派對，自稱擁有投資專業大談理財經，藉此結交政商名流，朱女得知何莎底細、財力可觀，下足功夫噓寒問暖設法親近，順利贏得何莎信任視為閨蜜。

朱立安從2013年11月起，與華亞證券業務等人涉擅自在台灣銷售未經核准、由華亞證券管理的「AXIS全球戰略創新長收益基金」等基金，並從2015年到2018年，虛設多個以紙上公司為主的境外公司處理金流，她向何莎推銷買AXIS戰略基金，吹噓這檔基金主要投資房地產，穩定年息8.4%、每半年配息4.2%，保本又低風險，且3年閉鎖期屆滿可隨時全額贖回。

▲▼名媛朱立安，詐騙多位政商名流，包含林百里妻子何莎等人，二審重判10年。（圖／記者吳銘峯攝）

▲名媛朱立安（中）涉以投資境外基金之名坑騙何莎等貴婦共3.7億元，二審被判刑10年。（圖／記者吳銘峯攝）

何莎聽信朱立安的保證，2014年底起陸續匯款人民幣共420萬元，透過朱女申購一批AXIS戰略基金，且依朱女建議沒提領配息。朱女和黃男從2016年1、2月起，宣稱AXIS戰略基金更換代理商改以美金計價，涉繼續在台非法銷售，並哄騙何莎再投資美金100萬元購買第2批基金。

2020年間，朱立安挪用投資人的錢用於私人投資與開銷但賠光，加上她經手AXIS基金，其實是以後期投資者的錢支付前期投資者利息的龐式騙局涉嫌吸金，因她出現財務缺口開始拖延付息，並百般推託何莎等人贖回，最終露出破綻導致謊言被揭發而崩盤

台北地檢署去年（2022年）5月搜索約談，查出朱立安涉吸金逾台幣3.7億元，40多位出面的受害人以貴婦居多，損失金額從30萬元到6000萬元不等，包括已故作家鄭豐喜的遺孀吳繼釗，也被騙約2000萬元。

朱立安到案繳不出2000萬元保釋金而被羈押，檢方起訴她涉犯《銀行法》等罪嫌，台北地院一審去年底判她12年4月徒刑，上訴後，高院二審今年（2023年）9月改判她10年徒刑，並沒收犯罪所得，可上訴。多位被害人各自提告向朱女求償，其中何莎求償本金連同人民幣37萬元配息，北院今判朱女和2名共犯須連帶全額賠償，可上訴。

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