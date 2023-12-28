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社會 社會焦點 保障人權

國三生遭割頸亡　新北地院：「涉案人收容」未移送檢方

▲▼小學生。（示意圖／CFP）

▲國三被害學生遭割頸不治。（示意圖／CFP）

文／中央社

新北市25日發生校園流血案件，被害學生遭割頸送醫，昨晚不治。新北地院27日晚表示，涉案人已裁定收容，尚未裁定移送新北地檢署，請各界勿臆測案情，給予法官純淨辦案空間。

新北市某高中國中部男學生25日涉持彈簧刀攻擊另一名男學生致死。新北市教育局今天表示，經證實，被害學生昨晚不治。

新北地方法院27日晚間發布新聞指出，警分局25日移送某國中生遭割頸死亡案，經地院少年法庭分案，裁定1人收容、1人責付保護，目前依少年事件處理法規定及少事法精神調查中。

新北地院表示，全案目前尚未裁定移送新北地檢署，請各界勿臆測案情與審理結果，給予法官純淨辦案空間。

新北地院指出，司法警察官於執行職務時，知有少年有觸犯刑罰法律行為者，應移送轄區所管少年法院。少年法院依調查結果，認為少年觸犯刑罰法律，且有下列情形之一者，才得以裁定移送檢察署。

少年被移送地檢署的情形，包括犯最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪者；其次是事件繫屬（案件存在於法院，處於被審理的狀態）後，已滿20歲者；最後是認為犯罪情節重大，參酌少年品行、性格、經歷等情狀，以受刑事處分為適當者。

新北地院表示，少年事件處理法都有相關的規定，少年法院若認為必須移送檢方，而檢察官依偵查結果，依少事法認為應起訴者，即應向少年法院提起公訴。

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