雄蚊也曾「吸血」！　1.3億年前琥珀化石發現「刺吸式口器」

▲黎巴嫩琥珀內保存的1.3億年前雄蚊化石。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

在大眾認知裡，雌蚊才會吸血，雄蚊主要以吸食花露為主。不過，國際學術期刊《當代生物學》（Current Biology）昨（4）日最新發表的一篇研究論文稱，已知最古老的蚊子化石顯示，雄性蚊子原本也吸血，「距今約1.3億年前的黎巴嫩琥珀中保存的兩隻雄蚊，都有刺吸式口器。」

《澎湃新聞》報導，早白堊世的黎巴嫩琥珀保存了已知最古老的生物群。中國科學院南京地質古生物研究所黎巴嫩籍研究員丹尼·阿扎（Dany Azar）經過多年艱苦的野外工作，發現了近500處黎巴嫩琥珀產地。此次研究成果來自於其中2塊保存了蚊子的琥珀。

研究人員發現，這兩隻雄蚊均保存特有的刺吸式口器，包括呈尖銳三角形的下顎及延長的具有小齒構造等。在現代社會中，雌蚊具有刺吸式口器用於吸血，而雄蚊口器退化。不過，根據此次發現的雄蚊刺吸式口器，研究人員推測，在1.3億年前，雄蚊也曾是吸血昆蟲。

據了解，昆蟲的吸血行為被認為是從取食植物汁液的行為轉變而來，以跳蚤為例，科學家分析很可能起源於以花蜜為食的昆蟲，但吸血行為的演化過程一直很難研究，部分原因是昆蟲化石記錄的空白。

該研究由丹尼·阿扎領銜，由法國自然博物館教授A. Nel、南京古生物所研究員黃迪穎以及美國自然歷史博物館教授M. Engel等合作完成。