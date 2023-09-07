打造勞資共榮希望家園　「工業4.0 迎向勞動新紀元」論壇歡迎參與

▲台南市勞工局將9月13日上午，於柳營尖山埤渡假村辦理「工業4.0迎向勞動新紀元」論壇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實市長黃偉哲勞權公民教育理念，打造勞資共榮之「希望家園」願景，台南市勞工局將9月13日上午，於柳營尖山埤渡假村辦理「工業4.0迎向勞動新紀元」論壇。

本次論壇邀請國立中正大學法律系教授兼國際事務處副國際長鄭津津教授、東陽實業廠股份有限公司黃國恭處長及將寶實業股份有限公司郭恒志經理進行專題演講及議題研討，並邀請南市五大市級總工會、安衛家族、所轄十大工業區服務中心及各事業單位參加，從產官學不同角度切入共同探討工業4.0對勞動環境與勞動法制的影響與因應。

勞工局局長王鑫基表示，工業4.0時代來臨，藉由物聯網、大數據、雲端服務等技術緊密扣合，創造虛實整合的製造產業，不僅大幅提升企業生產力、效率和彈性，更可運用智慧決策提供更客製化的商品或服務，因此各大企業多加速轉型邁向工業4.0。

但工業4.0的發展，也對勞動關係和勞動市場產生影響，例如事務性、重複性的工作將逐漸被人工智慧取代，舊有法規制度及傳統人力資源管理方式將不符所需，政府部門和企業如何因應與調整，是當前需面對的重要課題。

台南市職安健康處處長李炫昌表示，為使各事業單位更了解工業4.0發展趨勢，同時共同商討對勞動權益的影響及因應策略，勞工局職安健康處將辦理「工業4.0 迎向勞動新紀元」論壇，邀請勞動法名師國立中正大學法律學系鄭津津教授，以「工業4.0對勞動環境與勞動法制的影響與因應」進行專題演講。

此外，在議題討論階段，分別邀請東陽實業廠股份有限公司黃國恭處長，以及將寶實業股份有限公司郭恒志經理，就企業如何運用科技提升管理效能實務及勞動人權保障等面向進行與談。各專家學者皆對本次論壇議題主軸有相當豐富的實務經驗，將有助於論壇討論的廣度及深度。

本次論壇活動邀請南市五大總工會理事長、工業會理事長及十大工業區服務中心等，期望透過產官學勞及各方代表的互動分享及研討，協助台南市事業單位迎上工業4.0新浪潮，轉型為兼顧經濟成長及勞動權益的優質企業，落實黃偉哲市長建構希望家園的目標。歡迎各事業單位朋友踴躍報名參加，額滿截止，本活動採網路報名，報名網址如下：https://shorturl.at/lnpD7。