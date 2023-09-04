中度颱風「海葵」來襲　台南停電13304戶搶修剩254戶

▲中颱海葵來勢洶洶，曾經停電數計有13304戶，目前停電戶數有254戶，台電台南區處積極搶修中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中颱海葵來勢洶洶，截至4日上午8時，曾經停電數計有13304戶，在台電台南區處全力冒風雨搶修，目前停電戶數有254戶，台電正積極搶修中。

因應颱風可能帶來的影響和災害，台電台南區處4日上午7時召開搶修應變會議，整備各項人員、工具、機具及車輛，依市府災害應變中心開設時程派員進駐，並適時調度支援其他救災任務。

台南區處動員人力196人，承攬商人力104人，共300人整備待命。並備有昇空車41台、吊臂車21台、其他各類工程車72台及發電機60台等投入救援搶修，並針對山區、海線區域增加巡修人力23人及7人。截至4日上午八時，曾經停電數計有13304戶，目前停電戶數仍有254戶，台電正積極搶修中。

台電台南區營業處提醒，颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修。請民眾加強防範地下室淹水,加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電台南區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911 客服專線給民眾使用(或本區處停電通報電話06-2160121)。

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先高鐵、火車、醫院、自來水及電話通信等公用設施及各區應變中心，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾能多多體諒。