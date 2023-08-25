媽媽要嫁有錢男...兒秒遭綁架勒贖30萬　未來繼父報警揭傷心真相

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名越籍移工，得知母親近期準備改嫁經商台籍丈夫，竟然動起歪腦筋，讓其他同籍友人綁架自己，並錄下遭圍毆的影片，向母親索討新台幣30萬元贖金，母親得知後，連忙向未婚夫求救，未婚夫則立即報警處理。經警方調查，發現為自導自演綁架案，警方將該名越籍男子，以及5名同夥帶回偵辦。

▲警方獲報上門攻堅，卻發現該起綁架案為自導自演。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，2年前申請來台工作的28歲越籍團姓男子，原本在新北中和區擔任冷氣安裝維修工，並租屋在中和民利街一帶。團男最近得知，母親即將嫁給從台灣去越南經商的58歲陳男，居然逃離原本工作，開始吃喝玩樂，但才過了5天，所有錢都已花光，團男竟開始對未來繼父動起歪腦筋。

▲團男將自己被毆打影片傳給在越南的母親，企圖索討30萬台幣花用。（圖／記者陸運陞翻攝）

本周日（20日）團男夥同32歲高男、29歲杜男、35歲黃男、26歲朗男等5人，先佯稱因積欠債務，將團男強擄至高男住處，並聯手對其毆打，拍攝影片傳給團男在越南的母親，需交付新台幣30萬元，才會釋放團男。團母得知後，立即向正在越南辦理結婚陳男求救，陳男則立即請在台灣的妹妹報警處理。

警方獲報，立即展開調查，調閱監視器發現，團男20日自行從中和住處搭計程車到新莊化成路，下車後又獨自走進巷內民宅，並未有遭人強擄的狀況，令警方感到蹊蹺。警方現場埋伏，伺機攻堅後，發現團男安然在屋內無恙，立即控制其他人，並全部帶回偵辦。

▲警方調閱監視器，發現團男離開住處到新莊，都自行移動並未被控制行動。（圖／記者陸運陞翻攝）

經警方訊問後，團男與高男等5人，坦承該起假綁架勒索案為團男所發起構想，為一起自導自演的綁架案，因為團男逃離原雇主工作後，缺錢花用才會如此騙自己母親。訊後，警方依詐欺罪，將團男以及高男等6人依詐欺罪移送新北地檢署偵辦。而團男非法逃逸部分，將由移民署擇日遣送回國。