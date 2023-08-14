國泰航空「商務艙92折」　59個適用航點一次看！優惠只到9／3

▲國泰航空推出商務艙優惠。（圖／CFP）

記者李宜秦／台北報導

國泰航空自即日起至2023年9月3日止，推出全球59個精選航點商務艙全面92折優惠票價。旅遊期間自2023年9月1日至2024年3月31日(2024年2月3日至17日除外)。台北飛往日本商務艙優惠價只要31,985元起；台北/高雄飛往東南亞只要21,754元起；飛往紐澳只要79,483元起。

國泰航空表示，商務艙餐膳網羅各式香港道地美食及環球佳餚，讓旅客置身35,000呎高空也能享用到煲仔飯、雲吞麵、蛋撻等港式滋味和其他星級美食，並可隨心選擇用餐時間。搭乘長程航班的商務艙旅客，亦可於航班起飛前24小時使用「自選美饌」服務預選喜愛的餐膳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國泰航空商務艙優惠航點台北出發包括日本東京、大阪、名古屋。台北及高雄出發包括歐洲倫敦、曼徹斯特、法蘭克福、阿姆斯特丹、馬德里、巴黎、米蘭、蘇黎世、特拉維夫；北美洛杉磯、舊金山、波士頓、芝加哥、紐約、溫哥華、多倫多；紐澳雪梨、布里斯本、墨爾本、伯斯、奧克蘭。

中東及南亞杜拜、德里、班加羅爾、孟買、達卡、加德滿都；非洲約翰尼斯堡；中國大陸北京、上海、成都、廣州、廈門、福州、海口、南京、杭州、溫州、重慶、武漢、鄭州、青島、西安；東南亞曼谷、宿霧、峇里島、吉隆坡、河內、普吉、雅加達、馬尼拉、檳城、金邊、胡志明市、新加坡、泗水。