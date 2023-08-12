老農挖到生鏽劍「磨成菜刀」　專家一看傻眼：清朝「青龍劍」！

▲清朝「青龍劍」被老農拿來切菜。（圖／翻攝重慶晚報）



記者蔡紹堅／綜合報導

重慶城口縣一名老農多年前在田中挖到一把生鏽的鐵劍，他沒有多想，就將鐵劍磨成菜刀，拿來切菜。當地政府文化站的人員2015年下鄉尋找文化遺產時，發現老農的菜刀並不簡單，進一步鑑定後證實，是一把清朝的「青龍劍」。

根據《重慶晚報》報導，老農多年前在自家田裡工作，用鋤頭挖土時，突然挖到了一個異物，仔細觀察後發現，是一把生鏽的鐵劍，上面還寫了三個字，但老農認不出來。

老農把劍帶回家以後，找了鄰居一起來研究，鄰居認為，這很可能是古董，應該找人來鑑定一下，說不定很有價值。

不過，老農認為鐵劍已經生鏽了，應該沒什麼價值，正好家裡的菜刀壞了，就自己拿著磨刀石將上面的鐵鏽給磨掉，將鐵劍當成了菜刀用以切菜。

當地政府文化工作站的人員2015年下鄉尋找文化遺產時，有鄉民透露老農曾挖過一把劍，於是工作站的人員就上門拜訪，並看出這把菜刀的確是古董，傻眼之餘，也馬上聯絡了博物館的專家來鑑定。

專家鑑定後表示，劍上的三個字是「青龍劍」，是篆書，所以才不容易辨認，材質則為紅銅，製造年代應該是清朝末期。

外傳該把古劍的價值高達百萬人民幣，但專家指出，該劍的做工比較粗糙，價值有限，再加上老農自己用磨刀石打磨過了，價值更難以還原。