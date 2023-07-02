雲霄飛車出現「大裂縫」！支撐柱晃動驚險影片曝光　園方急關設施

記者詹雅婷／綜合報導

美國北卡羅萊納州的卡羅溫茲遊樂園（Carowinds）號稱擁有北美最高、最快的超級雲霄飛車設施，但6月30日卻將其緊急關閉進行檢查，因為支撐柱頂部出現巨大裂縫，且列車經過時還會跟著左右晃動。

▲支撐柱出現一道明顯可見的大裂縫。（圖／翻攝自推特）

綜合CNN、福斯新聞等報導，男子傑瑞米瓦格納（Jeremy Wagner）6月30日透過社群媒體發布影片，可見卡羅溫茲遊樂園Fury 325雲霄飛車設施的支撐柱有個明顯可見的大裂縫。他趕緊通報園方，園方接獲通知後，緊急關閉設施進行檢查。

依據傑瑞米瓦格納拍攝到的影片，當雲霄飛車列車經過軌道時，支撐柱頂部明顯左右移動，但下方柱體並無位移，兩者似乎已出現分離的情形。

Massive crack on Fury 325 at #Carowinds. I emailed the park and they told me, "The park’s maintenance team is conducting a thorough inspection and the ride will remain closed until repairs have been completed." Credit Jeremy Wagner pic.twitter.com/YrP0zhm3kJ — Kaitlin Wright (@wxkaitlin) July 1, 2023

卡羅溫茲遊樂園發言人表示，遊樂園維護團隊正在對Fury 325雲霄飛車設施進行徹底檢查，這項遊樂設施將持續關閉直到維修作業完成為止，安全是首要優先考量。不過園方並未說明為何會有裂縫出現，僅說明所有遊樂設施都有進行日常檢查。

另據CBS 17報導，警方也接獲雲霄飛車出現裂縫的報案電話，不過沒有人因此受傷。

依據卡羅溫茲遊樂園網站介紹，Fury 325雲霄飛車設施是北美最高、最快、最長的超級雲霄飛車，速度達每小時95英里（約152.8公里），最高高度為325英尺（約99公尺）。