雲霄飛車出現「大裂縫」！支撐柱晃動驚險影片曝光　園方急關設施

記者詹雅婷/綜合報導

美國北卡羅萊納州的卡羅溫茲遊樂園(Carowinds)號稱擁有北美最高、最快的超級雲霄飛車設施,但6月30日卻將其緊急關閉進行檢查,因為支撐柱頂部出現巨大裂縫,且列車經過時還會跟著左右晃動。

▲支撐柱出現一道明顯可見的大裂縫。(圖/翻攝自推特)

綜合CNN、福斯新聞等報導,男子傑瑞米瓦格納(Jeremy Wagner)6月30日透過社群媒體發布影片,可見卡羅溫茲遊樂園Fury 325雲霄飛車設施的支撐柱有個明顯可見的大裂縫。他趕緊通報園方,園方接獲通知後,緊急關閉設施進行檢查。

依據傑瑞米瓦格納拍攝到的影片,當雲霄飛車列車經過軌道時,支撐柱頂部明顯左右移動,但下方柱體並無位移,兩者似乎已出現分離的情形。

Massive crack on Fury 325 at #Carowinds. I emailed the park and they told me, "The park’s maintenance team is conducting a thorough inspection and the ride will remain closed until repairs have been completed." Credit Jeremy Wagner pic.twitter.com/YrP0zhm3kJ