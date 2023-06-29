性感女模「與屎交合」！全身抹馬糞愛撫　民眾震驚圍觀

▲女模穿著性感內衣，全身抹馬糞。（翻自IG）

圖文／鏡週刊

美國一名在Only Fans平台有演出的性感女模「朱碧莉女士」（Madam Jubilee），近日她在德州奧斯汀第六大街上的「表演」，引發眾多網友熱議，因為朱碧莉當街用馬糞塗抹全身，做出愛撫姿勢「與屎交合」，讓在場眾多民眾無不震驚嗨翻。

影片可見，朱碧莉躺在大街上，身邊淨是滿滿的馬糞。隨後朱碧莉擺出性感姿勢，開始在臉上與全身塗抹馬糞「與屎交合」，身上還穿著性感內衣，讓在場的眾多鄉民開始高潮嗨翻，也有不少人紛紛拿出手機拍攝。據悉朱碧莉的相關影片在本月27日開始於網路間瘋傳，引發許多網友矚目和議論。

▲朱碧莉在大街上，全身塗抹馬糞「與屎交合」。（翻自臉書）

據悉朱碧莉會有此行動，是表達對警方的抗議，朱碧莉稱這是一場「神聖的行動」，要讓大家記得前幾天發生的一起警民衝突事件。原來日前就在奧斯汀的第六大街上，曾經發生一起街頭暴動衝突，警方在現場逮捕幾名人士，但朱碧莉不滿警方在逮捕的過程中，疑似有執法過當與種族歧視的問題，因此朱碧莉決定用行動表演，來表達對警方過度執法的不滿。

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