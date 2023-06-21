健美賽女模「丟高跟鞋」砸評審　大陸網友狂猜：潛規則？

記者林彥臣／綜合報導

在大陸江蘇省連雲港舉行一場「健美健身錦標賽」，但是在女性健美組的頒獎典禮上，突然有參賽者脫下高跟鞋怒砸評審，隨後更連串破口大罵。相關畫面在網路上瘋傳，引發許多大陸網友的猜測。

▲紫衣健身女模在合影留念時，就先脫下高跟鞋。（圖／翻攝自@wuwenhang）



網路上流傳的畫面顯示，當時正在進行頒獎典禮，台上有6位女模正在合影留念，畫面最左邊的紫色衣服女模，就悄悄的脫下自己的高跟鞋，當所有人準備下台離開的時候，紫衣女模就把高跟鞋砸向評審，並且連串破口大罵。

▲紫衣女模突然丟高跟鞋砸評審。（圖／翻攝自@wuwenhang）



但是因為現場收音不清楚，所以聽不清楚紫衣女模在罵什麼。大陸網友紛紛猜測，是否與「潛規則」陪睡有關。

「大華新聞網 環球雲視」則在推特上留言表示，「女主因為某位裁判全程只給她低分，與其他裁判評分相差太大，疑其故意為之。」

陸媒彭湃新聞報導指出，賽事主辦單位表示，他們會就此事發佈公告，請廣大網友不信謠不傳謠。