500年性玩具曝！專家驚喊太粗暴：「鐵杵磨成繡花針」不是傳說

Graciñas á @HistoriaNG por recoller os achádegos da #torredemeira https://t.co/19vtfI8FOr— Arbore Arqueoloxía S. Coop. Galega (@Arbore_A) June 12, 2023
文／鏡週刊
西班牙考古學家近日研究一座位在維哥灣（Ría de Vigo）的中世紀「梅拉塔」（Tower of Meira），並挖出一根用石頭做的假陽具，不過考古學家深入研究發現，這根性玩具的製作原因「相當粗暴」，而且跟「鐵杵磨成繡花針」有關係。
據英國《每日郵報》報導，這根石頭假陽具相信於14世紀中期製作，距今已經超過500歲，長約15公分。考古學家表示，過去古代有「崇拜陽物」的習慣，因為古人相信陽物可以趨吉避凶、戰勝敵人，因此在家具、人行道、牆壁上，甚至是給嬰兒配戴的項鍊，都可以找到陽具的蹤跡。
▲假陽具長約15公分，一度被拿來當磨刀石。（圖／翻攝自推特）
考古學家也發現，這個石頭假陽具上有「磨刀霍霍」的痕跡，證明這曾是「鐵杵磨成繡花針」的工具之一。不過專家也表示，此處因為發生過內戰，因此許多建築物與文物也因此被摧毀，幾百年後才得以重見光明，現在考古學家正對當地進行深入研究。
更多鏡週刊報導
習近平今天慶生！金正恩祝他生日快樂 法媒：梅西被請來中國祝壽
香港反送中神曲成禁歌！ 串流平台陸續下架「剩台語版本」
疑似超載！希臘移民船沉沒意外 104人獲救、79死「還有上百人失蹤」
讀者迴響