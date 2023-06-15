500年性玩具曝！專家驚喊太粗暴：「鐵杵磨成繡花針」不是傳說

文／鏡週刊

西班牙考古學家近日研究一座位在維哥灣（Ría de Vigo）的中世紀「梅拉塔」（Tower of Meira），並挖出一根用石頭做的假陽具，不過考古學家深入研究發現，這根性玩具的製作原因「相當粗暴」，而且跟「鐵杵磨成繡花針」有關係。

據英國《每日郵報》報導，這根石頭假陽具相信於14世紀中期製作，距今已經超過500歲，長約15公分。考古學家表示，過去古代有「崇拜陽物」的習慣，因為古人相信陽物可以趨吉避凶、戰勝敵人，因此在家具、人行道、牆壁上，甚至是給嬰兒配戴的項鍊，都可以找到陽具的蹤跡。

▲假陽具長約15公分，一度被拿來當磨刀石。（圖／翻攝自推特）

不過這個在梅拉塔發現的陽具，經考古學家深入調查當地的歷史文獻後，發現這個陽具的背後原因「很粗暴」。原因在於該地於15世紀中期，曾經發生過公民起義反抗統治階層，因此曾經發生過戰爭，而這個石頭假陽具，一方面具有「戰勝敵人」的精神象徵，另一方面，則是拿來當作磨刀、磨尖銳武器的工具。

考古學家也發現，這個石頭假陽具上有「磨刀霍霍」的痕跡，證明這曾是「鐵杵磨成繡花針」的工具之一。不過專家也表示，此處因為發生過內戰，因此許多建築物與文物也因此被摧毀，幾百年後才得以重見光明，現在考古學家正對當地進行深入研究。



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