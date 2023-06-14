16秒「靈異」影片曝！他深夜拍到「神祕物體」...目露凶光盯著看

圖文／鏡週刊

這個世界無奇不有，即使現代科學再發達，仍有許多無法解釋的現象發生！近日泰國就流傳一張「靈異」影片，一名男子在深夜巡視貨櫃場時，竟發現一個「詭異陌生人」站在兩層樓高的櫃頂上目露凶光的盯著他！畫面曝光引發網友熱烈討論。

泰媒《sanook》報導，TikTok網友「@dy3e0zmockcn」近日上傳一段影片掀起熱議，他表示同事深夜進行貨櫃檢查，並且拍照作紀錄，過後當他在檢查照片時，發現其中一張照片「怪怪的」，放大一看竟是一個身穿T恤、雙眼發光且頭髮凌亂的男子，站在貨櫃上方盯著拍攝者看。

▲貨櫃上方出現一個身穿T恤、雙眼發光的男子。（翻攝自TikTok）

男子表示，問了公司員工沒有人知道影像裡的「人」是誰，而且依照作業方式，檢查工作會由4個人進行，只有維修時才會爬上貨櫃。他也強調，「我平常是不信怪力亂神的，但我看了照片後一直被這東西困擾，害我整晚睡不著」。

這段影片在TikTok曝光後，目前已累積將近200萬次觀看，許多網友看了都驚呼這一定是鬼魂或怨靈，驚呼「好可怕」「希望亡魂早日超生」；不過也有人認為或許是剛好拍到要竊盜的小偷，或者只是員工之間的惡作劇。