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社會 社會焦點 保障人權

恐怖「飛天鐵條」插民宅屋頂！　高市府勒令停工...開罰18萬元

▲▼鐵條插進住戶家。（圖／潘先生提供）

▲天外飛來鐵條插進潘先生家的鐵皮屋頂。（圖／潘先生提供）

記者賴文萱／高雄報導

受到颱風外圍環流影響，高雄市颳起陣陣強風，小港區一處新建案就發生鷹架結構掉落，天外飛來幾根鐵條就突然插進鄰居的鐵皮屋頂，讓住戶嚇壞。對此，高雄市工務局接獲通報後，立即前往現場會勘，立即針對承造人、監造人開罰最高罰鍰18萬元，並勒令停工。

這起事件發生在小港區港源街、港信路，一名潘姓男子在臉書社團發文提醒附近住戶，「有經過小港國中旁的要注意喔！已打給建管處請建商處理！今天是插進我家鐵皮　如果是插到人…」。

▲▼恐怖「飛天鐵條」突插進屋頂！高市府勒令停工、開罰最高18萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼恐怖「飛天鐵條」突插進屋頂！高市府勒令停工、開罰最高18萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼恐怖「飛天鐵條」突插進屋頂！高市府勒令停工、開罰最高18萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

工務局接獲通報後，立即派員至現場會勘，經查因建築工地未有維護安全適當措施及設備，已違反建築法第63 條，立即處承、監造人最高罰鍰共計新台幣18萬元並勒令停工。鄰房損壞部分，工務局已要求施工廠商做緊急修補。

工務局呼籲，目前仍受颱風外圍環流影響，仍請各工地檢視安全防護措施，本局也會持續加強工地巡查，降低工安意外，確保市民安全。

▲▼鐵條插進住戶家。（圖／潘先生提供）

▲潘先生怒控建商事後處理態度隨便。（圖／潘先生提供）

從照片中可見，疑似建案的鷹架結構掉落，2根鐵條砸向潘先生家的鐵皮屋頂，導致屋頂出現3個破洞。網友看到照片紛紛表示，「太危險了」、「像絕命終結站一樣…可怕！」、「去檢舉！這超危險」，也有網友建議民眾：「請建商把你家的鐵皮換掉，用發泡劑補撐不久，下大雨還是會漏水」。

由於昨日高雄下起豪大雨，潘先生表示，當時好險他在家，不然家裡恐怕就要淹水了，現在只能先將臉盆放在地面，以防再有漏水情況。

▲▼鐵條插進住戶家。（圖／潘先生提供）

▲昨日高雄下大雨，潘先生只能暫時以臉盆接水。（圖／潘先生提供）

▲▼鐵條插進住戶家。（圖／潘先生提供）

▲潘先生自己爬上屋頂取出鐵條、補強填縫。（圖／潘先生提供）

潘先生也氣憤地向《東森新媒體ETtoday》表示，這插到人不是開玩笑！況且已經不是第一次發生，之前地震時就曾有鐵條插進他家，沒想到同樣的事情會發生第二次，而該建商來了也不把鐵條移出，只買一瓶發泡劑來隨意地填補，鐵條也還插在屋頂上，就這樣噴幾下走人，甚至說「沒雨再處理」，最後還是他自己爬上屋頂補強、把鐵條移走，「所以如果暴雨我是要整晚倒水嗎？真的蠻傻眼！」

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