來自幽冥界罕見之花　水晶蘭「晶瑩剔透」一年300天藏地底

▲晶瑩剔透的水晶蘭 。（圖／翻攝 光明網）

記者任以芳／綜合報導

你看過來自幽靈花嗎？大陸融水苗族自治縣的元寶山上，護林員發現了一種十分少見的植物，通體潔白如玉，無葉、無根、無香氣，在暗光下發出晶瑩剔透的誘人光澤，顯得格外與眾不同。經鑒定，這種植物為水晶蘭，因其形態奇異、生境特殊，而被人們稱為「冥界之花」等。

綜合陸媒報導，元寶山國家級自然保護區護林員杜真介紹，「水晶蘭是在元寶山青雲峰海拔約1800米區域發現的，共有140多株。」

杜真立刻在現場拍照，及時通報保護區，查詢確定罕見植物的具體名稱和生長特性。為了更好地觀察和保護這些神秘的水晶蘭，杜真與同事在相關區域安裝紅外攝像頭。

透過照片顯示，水晶蘭全身透明，全株沒有葉綠素，不能進行光合作用。主要生長在幽暗潮濕的枯枝落葉之間，和其他腐生生物一樣，從死亡的生物體內汲取養分。

經歷千萬年的進化過程，水晶蘭的葉子進化成白色半透明鱗片，如一層薄如蟬翼的紗包裹在潔白花莖上，多重的花瓣晶瑩剔透。

研究資料顯示，水晶蘭為鹿蹄草科的多年生腐生植物，與蘭花不是同科。水晶蘭通常生長在山坡海拔800到3200米陰冷潮濕的針葉林或針闊混交林中，多為數株聚生，少數獨出，全株高約10到15厘米。

水晶蘭一年中只有40多天會露出地面，開花結果，完成傳宗接代的任務。如果碰到極端天氣，或者受到環境影響，露出地面的時間可能更短。每年有300多天都隱藏在地下，也是水晶蘭神秘的原因之一。

野生水晶蘭數量極少，已經被大陸政府列入國家近危級珍稀植物名錄。元寶山國家級自然保護區的工作人員提醒，「看到水晶蘭千萬不要採摘，一旦離開原生環境，無法存活，很快變黑枯萎，失去觀賞價值。」