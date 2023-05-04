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影片曝！奪牌教練「斷頸虐死」7歲童　媽媽就在教室外

記者張靖榕／綜合外電報導

亞塞拜然蘇姆蓋特（Sumgayit）一名柔道、桑博（sambo）教練日前被拍到，在教小朋友的時候，竟然虐待、狠踹他們，還將其中一名7歲男童以「拔蔥」的方式抓住頭部舉起整個人，最終釀成該名男童死亡。

▲奪牌教練虐死學童。（圖／翻攝vidmax.com）

▲奪牌教練虐死學童。（圖／翻攝vidmax.com）

綜合外電報導，監視錄影器影片顯示，曾獲歐洲運動會銅牌的桑博選手哈利洛夫（Mehman Khalilov）對學童施暴，特別針對倒在地上已經連站都站不起來的7歲學童巴卡羅夫（Farid Bakarov），對他又拉又踹，甚至拽著他的頭髮拖行。

哈利洛夫本身就是問題教練，在事發前已被投訴過6次。當天哈利洛夫疑似情緒失控，雙掌壓住巴卡羅夫的兩側臉頰，暴力將他舉到空中甩，接著還用腿掃倒在周圍的每一名學童，再回來踹巴卡羅夫。等到他察覺有異將巴卡羅夫送醫急救後，醫師發現巴卡羅夫的頸部已經摔斷，當天即宣告不治死亡。

▲▼奪牌教練虐死學童。（圖／翻攝vidmax.com）

▲▼哈利洛夫活生生將巴卡羅夫虐死。（圖／翻攝vidmax.com）

▲▼奪牌教練虐死學童。（圖／翻攝vidmax.com）

哈利洛夫起先還打電話給巴卡羅夫父母，聲稱他是跌倒受傷導致死亡，直到監視器畫面被調閱出來後才發現，兇手就是哈利洛夫。

巴卡羅夫父親伊伐斯（Eyvaz Bakarov）表示，當時除了巴卡羅夫，他的小兒子也在課堂上參與訓練，兩兄弟是一起去接受訓練的，當時他們的母親甚至也在學校的中庭，卻發生了這種事。

伊伐斯表示，當時訓練室相當嘈雜，巴卡羅斯母親還進去關心了2次，卻被教練說「別把他當女生養」。巴卡羅夫在訓練尾聲非常虛弱，甚至尿失禁。

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