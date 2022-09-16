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亞美尼亞和亞塞拜然邊界衝突　交火3日206人陣亡

▲▼亞美尼亞國防部發布的影片中，可見亞塞拜然軍人沿著與亞美尼亞接壤的山區邊境移動。（圖／路透）

▲亞美尼亞國防部發布的影片中，可見亞塞拜然軍人沿著與亞美尼亞接壤的山區邊境移動。（圖／路透）

文／中央社

亞美尼亞和亞塞拜然這週為了爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫地區再起衝突。亞美尼亞今天再上修陣亡士兵人數至135人，根據兩國官方統計，這場衝突已造成206名軍人喪命。

從13日至15日連續3天的交火，讓亞塞拜然和亞美尼亞起步沒多久的和談出現困局。兩國長年為了納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）的領土問題爭執不休。

這波衝突是兩國自2020年為了爭奪納卡區交戰後，最嚴重的一次戰鬥。亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）在內閣會議上表示，目前的死亡人數是135人。

帕辛揚還說：「很不幸，這並非最終的死亡人數，還有很多傷患。」

亞塞拜然官方15日說，有71名士兵陣亡。兩國交火3日，陣亡士兵人數已達206人。

亞美尼亞和亞塞拜然2020年的衝突為期6週，造成超過6500名士兵陣亡，後來俄羅斯介入斡旋，雙方簽署和平協議停火。

根據協議內容，亞美尼亞讓出控制數十年的大片領土給亞塞拜然，另外，俄羅斯也部署約2000名維和人員監督，確保雙方遵守這隨時可能動搖的停火協議。

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