小三生推貓到派出所　小聲對女警說4字

▲小男孩撿到200元送到派出所。（圖／翻攝高雄市警局臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

拾金不昧！高雄市一名小男孩近日推著貓咪，來到派出所，對女警小聲地說「我撿到錢」，獲讚「天使在人間」。

高雄市警局2日將此事分享到臉書，國小三年級的小男孩，帶貓咪到住家旁的公園曬太陽，撿到100元，他決定交給警察；沒想到，前往不遠的派出所途中，又撿到另一張百元鈔票。

小男孩對警察姐姐說，「做善事讓我快樂，希望能物歸原主！」對此，許多網友大讚，「拾金不昧的小弟弟最棒」、「很棒的孩子」、「天使在人間」。