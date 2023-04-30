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NVIDIA將3奈米製程顯示卡延至2025年　全球經濟與庫存問題成關鍵

▲▼NVIDIA,RTX,VGA,顯示卡。（圖／翻攝自NVIDIA官網）

▲ NVIDIA 台積電 3 奈米製程顯示卡 2025 年亮相。（圖／翻攝自 NVIDIA 官網）

記者樓菀玲／綜合報導

NVIDIA 搭載台積電 3 奈米製程的下一代顯示卡可能需等待至2025年才能問世，引述外媒消息指出，NVIDIA 將下一代 3 奈米顯示卡推遲至 2025 年上市，主要原因是個人電腦市場的放緩和全球經濟緊張局勢。

換言之，NVIDIA 今年不會推出新的 GeForce 顯示卡，明年也可能暫無計劃，顯示卡製造商將在未來數月公開各自的主流產品，例如 RTX 4090 Ti 和 RTX 4080 Ti 等更新，筆記型電腦領域有望在 2024 年 CES 看到新品。

目前已知 NVIDIA 目前大量存貨困擾，不打算大量生產遊戲顯示卡直到庫存銷完，隨著近期各級別的 GeForce RTX 顯示卡價格上漲，導致消費者不願大量購買主流顯示卡，既有的GeForce RTX 30系列顯示卡存貨難以處理，因為這些顯示卡性價比較高，在二手市場價格相對較低。

根據外媒報導指出，NVIDIA 的下一代顯示卡開發進度樂觀，據悉 Blackwell 會是下一代顯示卡潛在架構代號之一。這款顯示卡有望在明年的 GTC上 亮相，但可能要到 2024 年底或 2025 年初才正式投入生產。

因此，Blackwell 可能會在台積電的 4 奈米設計上推出，這仍然是對 TSMC 4N（最佳化處理過的 5 奈米節點）的一次升級，而在 Blackwell 之後，NVIDIA 下一代顯示卡很可能將採用台積電的 3 奈米或更低製程。

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